Early Black Friday Amazon: o que é, quanto tempo dura e como funciona

Sinto falta de pouco mais de duas semanas até Sexta-feira preta E a Amazon decidiu começar da melhor maneira em 2021 Com duas semanas cheias de ofertas Antes mesmo de entrar no ano mais quente. Para que comece na segunda-feira 8 de novembroO portal lançou uma série de ofertas realmente ridículas, cujas reduções de preço podem facilmente ultrapassar 50% do preço original!

A iniciativa se chamaSexta-feira negra antecipada“, NS Vai durar 10 dias, o que leva a quais serão as ofertas Black Friday 2021 do portão. A beleza é que, ao contrário de qualquer previsão, esta é Sexta-feira negra antecipada Não deve ser subestimado, pois irá proporcionar-lhe a oportunidade de adquirir muitos produtos a preços fantásticos, especialmente tendo em conta que o catálogo de ofertas está disponível. Apresentando uma variedade incrível, que vão desde pequenos produtos de uso diário até grandes eletrodomésticos!

Realmente há espaço para tudo, com marcas como Xiaomi, Sony, Samsung, Rowenta, Oral-B, Huawei e mais, com descontos médios entre 25% e 60%, até toque em 90% Desconto! Para isso, também há meio número infinito de novos números voucher sconto. Pode ser ativado diretamente nas páginas do produto, o que o tornará disponível e disponível gratuitamente através de Seção dedicada especificada na Amazon.

A beleza é que, ao contrário de promoções semelhantes pré-Black Friday, como Amazon Prime Days, esta oferta Sexta-feira negra antecipada Não requer nenhuma assinatura dos serviços da Amazon para ser explorado, e a aderência às ofertas não exigirá nada mais do que uma simples navegação no portal. Resumindo, não é necessário estar cadastrado no Amazon Prime Para poder desfrutar de descontos excepcionais da Amazon, mesmo que a assinatura do serviço ainda seja altamente recomendada.

Como acompanhar a Black Friday 2021 da Amazon

o Sexta-feira pretaVocê sabe, esta é uma época do ano particularmente caótica em termos de show world, e pode ser difícil se orientar, e é por isso que a primeira dica que gostaríamos de lhe dar é Inscreva-se nos 4 canais de desconto do Telegram, por meio do qual você terá a oportunidade de se manter atualizado sobre as oportunidades que você não pode perder, tanto durante a Black Friday como no resto do ano. Os canais são temáticos e dedicados a ofertas em geral, para hardware e produtos técnicos, todos’Roupas e produtos esportivos Finalmente ai Produtos chineses.

Claro, também sugerimos que você fique de olho nisso Nossa página dedicada à Black Friday Que, de acordo com a tradição, vai sendo aos poucos enriquecida com notícias sobre o evento, e com as primeiras oportunidades que não devem ser perdidas, vindas de várias lojas da rede. Finalmente, como uma última dica básica, sugerimos fortemente que você fique de olho nas páginas da Amazon dedicadas a “Ofertas do Dia“Leal”Ofertas Flash”, Os principais pontos da proposta do portal, por meio do qual a Amazon vai oferecer muitos descontos, mesmo nos dias imediatamente anteriores ao evento.

Inscreva-se no Amazon Prime

eu grandes clientes Sempre foi um favorito da Amazon, e com razão, já que é um serviço de assinatura, mas vale a pena ressaltar, mesmo quando Sexta-feira pretaOs usuários da Amazon podem desfrutar de alguns benefícios, um acima de tudo 30 minutos de chegada adiantada todo o mundo “Ofertas FlashAlém disso, existem vantagens típicas que oferece Amazon Prime O que pode ser particularmente conveniente, especialmente à luz do Natal. Por exemplo, estamos a falar de zero portes de envio, de garantia de segurança nos envios (nunca perdidos, possibilidade de devolução em caso de avaria), mas também e sobretudo rapidez de recebimento, permitindo comprar e receber produtos em poucos dias, às vezes em menos De 24 horas! Além disso, tudo isso tem um custo ridículo, ou seja, Apenas 36 euros por ano, s de 3,99 € por mêsCom a possibilidade de cancelar a assinatura a qualquer momento. Além disso, vários serviços estão incluídos na assinatura, como Premium Amazon Prime Video, cujos filmes e séries de TV exclusivos sempre estiveram entre os favoritos de quem adora desfrutar de serviços de streaming semelhantes ao Netflix.

No entanto, a seguir apresentamos a você as ofertas mais interessantes em Sexta-feira negra antecipada, em que lista que, como você imagina, Ele passará por muitas mudanças nos próximos 10 dias. De qualquer forma, por enquanto, o que aqui se sugere são os pacotes de ofertas realmente imperdíveis que a Amazon oferece aos seus clientes, com os quais poderá aceder aos produtos com os maiores descontos e os mais convincentes. Se você deseja ter uma visão realmente completa de todos os programas disponíveis, a sugestão é visitá-lo diretamente Página da Amazon dedicada à iniciativa pré-Black Friday, onde pode consultar todos os descontos existentes. Feliz compras!

Melhores ofertas da Amazon Black Friday antecipada

Siga-nos e fique sempre informado das melhores ofertas