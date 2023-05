Assim ela crescerá saudável e cheia de flores

Quer saber como estimular o crescimento do spathiphyllum? Mostramos algumas dicas para deixar essa planta incrível.

o spathiphyllum É uma planta de casa que não requer cuidados e atenção especiais. No entanto, isso não significa que eles devam crescer de forma independente, sem realizar nenhuma operação. Na verdade, todas as plantas precisam de cuidado e amor das pessoas. Portanto, será o mesmo que para spathiphyllum.

Esta planta gosta de ser colocada em um lugar pouco iluminado e, em qualquer caso, Não em contato direto com a luz solar. Portanto, representa um planta de casa perfeita. No entanto, também pode ser colocada no exterior, desde que respeitada a sua “sofrimento” à luz intensa e ao sol.

Portanto, será o local perfeito para o crescimento do spathiphyllum crepúsculo. No entanto, colocar a planta perto de uma fonte de calor, como uma bomba de calor ou radiador, não seria indicado.

Nos meses quentes do ano, o spathiphyllum precisa de água no solo e nas folhas com mais frequência do que nos meses de inverno. No entanto, o importante é que o solo nunca seque completamente. spathiphyllum é bem cuidado e colocado adequadamente, Pode viver mais de 15 anosatingindo seu pico ao longo de 20 anos.

Neste artigo, queremos que você descubra alguns deles Técnicas para estimular o crescimento desta planta e obter muitas flores dela. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

Crescimento de Spathiphyllum: estes são os movimentos certos a adotar

o spathiphyllum Folhas muito verdes e fortes. Se ele for cuidado da melhor forma possível, poderá produzir Flores brancas com um perfume muito bom. Quanto melhor você cuidar e estimular a planta, mais flores crescerá dela. O primeiro passo a dar será espanar as folhas de vez em quando. Tudo o que você precisa fazer é usar um borrifador de água para evaporar melhor as gotas.

Como já mencionado, a escolha do local onde esta planta está localizada tem um papel fundamental. formas de relevoAlém de, Deve estar sempre úmido e nunca seco. Se respeitares estas pequenas indicações terás sempre um spathiphyllum saudável, com flores abundantes e folhas perenes. Spathiphyllum começará a florescer Não antes dos 6 meses de idade.

No entanto, existem alguns Técnicas para melhorar a floração de spathiphyllum e aumentar seu crescimento de forma saudável e natural. Você está curioso para descobrir algumas ações simples? Aqui estão todas as informações sobre esses métodos que você pode usar de maneira rápida e fácil.

Técnicas para obter um spathiphyllum saudável e cheio de flores

Para motivar de forma saudável Cresça seu spathiphyllumvocê poderá usar um componente específico, ou seja, Leite. Tudo que você precisa fazer é Misture cerca de meio litro de água com meio litro de leite integral. Você então passará parairrigação da planta com este composto pelo menos uma vez por semana.

Na verdade, o leite é um Excelente fertilizante Ele fornecerá à sua planta de casa um poderoso suporte orgânico. Este elemento contém cálcio, fósforo e muitas vitaminas que são de grande importância para o spathiphyllum.

Se você deseja garantir o crescimento e a floração ideais do seu spathiphyllum, também pode usar outro método muito especial. envolve o uso Cebola Baseado em caféDois itens muito diferentes. Na verdade, eles permitirão que você ative a floração do spathiphyllum mais rapidamente.

Tudo o que você precisa fazer é misturar aprox. Um litro de água com 4 ou 5 colheres de sopa de café moído. Da mesma forma, você embaralhará um arquivo A mesma quantidade de água com um pouco de casca de cebola. Deixe tudo em infusão por 24-36 horas e depois misture as duas misturas preparadas. Este composto pode ser usado para Regue a planta pelo menos uma vez por mês.

Duas maneiras muito válidas de Garanta o crescimento e a floração ideais do seu spathiphyllum. Você terá uma planta de casa perfeitamente saudável, repleta de lindas e perfumadas flores brancas.