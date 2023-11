Audi, a revolução chega com o SUV Q7: veja o que eles fizeram

O Audi Q7 é um SUV muito querido e agora está pronto para uma reforma completa. Aqui estão as mudanças mais importantes.

marca comercial Audi Tem ideias claras sobre o futuro, pretendendo vender apenas modelos com emissões zero até 2026. Os únicos carros de combustão interna a serem vendidos serão a série RSou seja, as variantes mais esportivas e caras de cada modelo.De resto, tudo mudará em favor dos carros movidos a bateria.

Então, Audi está prestes a se despedir quase totalmente dos carros com motores de combustão internaMas hoje vamos falar com vocês sobre um deles, que está prestes a passar por uma grande reformulação. Estamos falando do SUV Q7, que mudará em muitos aspectos, mesmo que os motores permaneçam, pelo menos até onde sabemos, semelhantes.

Audi, estas são as mudanças no novo Q7

Novo desenvolvimento Audi O Q7 continua, com testes contínuos na versão redesenhada. No vídeo postado aqui, foi enviado para o canal YouTube “CarSpyMedia“, Você pode apreciar o ótimo uso da tinta de camuflagemútil para ocultar detalhes onde o formulário foi modificado.

É surpreendente ver que este tipo de gráfico também foi colocado no logotipo de quatro anéis, aquele da grade frontal, o que nos faz pensar em algumas inovações também nesta área. O teste em questão foi realizado nas estradas da Escandináviaem condições de frio e gelo, é ideal para ver a resposta do veículo em superfícies escorregadias e muito complexas de manusear.

O para-choque é novo com entradas de ar redesenhadas, embora também se esperem inovações na área da grade e dos faróis. Este é um design clássico que oferece muitas novidades na frente, mas também os para-choques traseiros e os faróis devem oferecer algumas diferenças em relação ao modelo que conhecemos hoje.

Entre as novidades de que falamos Algumas novas cores de carroceria estão incluídasCom novas bordas de design. Porém, no momento não sabemos nada sobre o interior, que claramente não foi mostrado no vídeo. No entanto, fala-se numa nova geração de sistema de infoentretenimento que aumentará o conforto a bordo.

Além disso, são esperadas novidades na parte dianteira do motor, que deverá permanecer semelhante às já conhecidas no Audi Q7 atualmente no mercado. A versão Plug-In Hybrid não vai faltarQue regista números excelentes do ponto de vista das inscrições nesta fase.