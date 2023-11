Pia simples ou dupla: conheça a melhor solução

Se você está escolhendo sua nova cozinha, mas não sabe se prefere uma pia simples ou dupla, este guia é para você.

Ao projetar sua nova cozinha, você deve prestar atenção a cada pequeno detalhe. Afinal, é um dos cômodos mais utilizados da casa: é importante fazer escolhas que conciliem a necessidade de estética, conforto e praticidade.

por esta razão Uma das opções mais complicadas pode estar relacionada à pia: É melhor ter um tanque ou dois tanques? Existem no mercado diferentes tipos de lava-louças, para permitir ao consumidor escolher o produto que melhor se adapta às suas necessidades, bem como ao tamanho da cozinha e à utilização a que se destina.

por esta razão Não há uma resposta única Isso é bom para todos, mas é aconselhável saber quais são as vantagens e desvantagens associadas à escolha de uma ou duas pias grandes.

Pia simples ou dupla: o guia completo para evitar erros

O melhor é escolher uma pia com uma tigela grande ou duas tigelas; Escolha ou evite uma bandeja coletora; É preferível ter uma bacia redonda ou angular? Existem muitos modelos de pias de cozinha disponíveis atualmente no mercado. Assim como existem muitas necessidades do consumidor.

Existem muitos formatos e tamanhos disponíveis, mas a escolha está relacionada com as necessidades de cada pessoa, mas também com a base sobre a qual será colocada a pia.

O tamanho mínimo da base da bacia começa em 45 cm e pode chegar a 120 cm. Se você escolher o nível de canto, a medida geralmente é de 90cm. Mas qual banheira é a mais confortável?

lá Escolha os dois tanques Pode ser conveniente ao enxaguar vegetais ou ao lavar pratos e louças à mão. Assim você lava em uma pia e enxagua na outra. Embora a maioria das pessoas hoje esteja equipada com máquinas de lavar louça.

lá Bacia única Em alternativa, que pode atingir cerca de 50cm, permite lavar peças maiores como tabuleiros de forno e ainda permite adicionar acessórios como tampas de lava-loiças ou tábuas de corte.

Obviamente, o custo é outro elemento que pode influenciar na escolha final. Se a pia tiver um design simples, custa menos do que uma pia moderna e quadrada. O material também afeta o custo final. Geralmente Pias compostas custam mais do que o aço tradicional.

Agora que você tem todas as informações necessárias, saberá como escolher a pia certa para sua cozinha.