Demonstração de ‘inimigos’ do Unity com resolução 4K e ray tracing em tempo real – Nerd4.life

Durante a última palavra-chave atribuída ao mecanismo solidãoOs desenvolvedores apareceram novamente Mostra técnica “inimigos”que já era incrível no PC, fazendo funcionar em Xbox Xbox Xcom o console, a Microsoft se saiu muito bem 4K e com ray tracing em tempo real.

No painel visível no tweet abaixo, parte da apresentação completa que você pode encontrar neste título, podemos ver a demonstração técnica de Enemies rodando no Xbox Series X, com o console claramente visível e funcionando. A qualidade gráfica permanece realmente impressionante, com resolução 4K e ray tracing em tempo real e gerenciamento de luzes e sombras.

Tudo é obtido explorando DirectX 12 No Unity, com a demo rodando ao vivo no Xbox Series X, então é claramente compilado para o console da Microsoft. Esta não é a primeira vez que vemos a demo em questão, pois o primeiro vídeo já foi exibido em março passado no PC, mas continua sendo uma demonstração de tecnologia verdadeiramente impressionante, que demonstra bem as capacidades do Unity Engine em plataformas de nova geração.

Em particular, a modelagem da mulher no vídeo é incrível e totalmente realista, tanto pelo nível de detalhe que caracteriza o rosto, quanto pelas partes visíveis do corpo e pelos movimentos faciais verdadeiramente vanguardistas. A implementação do DirectX 12 no Unity também deve permitir para o Xbox Series X, segundo a empresa, um avanço significativo no uso de ray tracing no console, bem como melhor desempenho geral e principalmente para softwares mais pesados ​​na interface da CPU.