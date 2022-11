Hogwarts Legacy, todas as notícias da jogabilidade mostram

Todas as novidades do Legado de Hogwarts foram apresentadas durante o último show de jogabilidade: De personagens a cenários, de missões a feitiços, aqui está o que está por vir.

O Legado de Hogwarts está chegando e parecendo ótimo. Não há dúvida de que o link foi desenvolvido por Programa Avalanche Isso nos faz esperar, afinal, até alguns meses atrás, imaginando que poderíamos colocá-lo em execução até o final do ano, enquanto o lançamento foi adiado para 10 de fevereiro de 2023, mas o estúdio parece estar fazendo um trabalho muito bom com este título. Muitos provam isso Novo na Galeria de Jogabilidade Legado de Hogwarts: Um evento que durou quarenta e cinco minutos, no qual o Community Manager Chandler Wood, o Diretor de Jogo Alan Tew e o grande artista Boston Madsen, em ação, demonstraram alguns dos elementos que encontraremos no jogo.

editor de personagens

Legado de Hogwarts, editor de personagens Hogwarts Legacy se passa no século 19, muito antes dos eventos da saga Harry Potter, e assumiremos o papel de um aluno do quinto ano da Escola de Magia de Hogwarts. A primeira coisa que temos que fazer no jogo é criar esse heróieditor de personagensque apareceu durante a apresentação do jogo. A primeira tela do editor permite que você selecione um modelo predefinido para concluir rapidamente o processo criativo, mas é claro que você pode acessar ajustar manualmente Os vários aspectos de dar vida ao mago que temos em mente. Nesse sentido, as ferramentas disponíveis parecem particularmente fáceis de usar, mas são capazes de fornecer uma grande variedade de opções. Percorrendo as abas com os botões traseiros, veremos os muitos rostos que estão presentes, poderemos alterar a cor da pele e talvez adicionar um par de óculos. Teremos então a oportunidade de editar Penteado e cor do cabeloAdicione cicatrizes no rosto, modifique os olhos e as sobrancelhas e, finalmente, escolha entre uma voz masculina ou feminina e ajuste o tom de sua voz para torná-la mais profunda ou mais severa. Os desenvolvedores explicaram que durante a campanha em andamento não será possível revolucionar o personagem criado com o editor, mas ainda será possível fazer alguns as mudanças por sua aparência. No entanto, na vila de Hogsmeade, haverá um barbeiro onde podemos finalmente renovar nosso corte de cabelo.

interface de usuário

Legado de Hogwarts, nosso personagem na sala comum Ao fechar o arco do editor, os desenvolvedores de Hogwarts Legacy mostraram nosso personagem dentro de seu quarto, no dormitório da escola, e delinearam os elementos que o compunhaminterface de usuário. No lado direito da tela é possível ver um diamante com quatro dos mais de vinte feitiços que podemos aprender durante a aventura, e acima um feitiço que pode ser ativado através do painel direcional que provavelmente serve para revelar quaisquer objetos escondidos no cenário. Sob esses ícones há a barra de saúde de um personagem e um segundo indicador por um momento envolto em mistério, enquanto no lado esquerdo da tela podemos ver minimapa O que indica nossa posição dentro do cenário. Muitos desses itens podem ser configurados para ficarem invisíveis durante o jogo, a fim de aumentar o engajamento na experiência dos usuários que preferem essa abordagem.

Explorar o Castelo de Hogwarts

Legado de Hogwarts, um dos salões do castelo Uma grande e importante parte da apresentação foi dedicada aExplorar o Castelo de Hogwartso grande site principal do jogo que poderemos visitar na íntegra, desde os dormitórios até sala comum Da nossa casa, onde muitos estudantes se encontram para conversar, discutir e talvez sentar em sofás em frente a uma grande lareira. Ao sair da sala encontra-se dentro da cave, mas basta subir para chegar às zonas mais famosas do edifício, num maravilhoso entrelaçamento de escadas, salas de espera, corredores e salões capazes de transmitir a sensação instantaneamente Realmente dentro da escola de magia Por J.K. Rowling: Não é por acaso que os romances da autora foram usados ​​como base para a criação de interiores e exteriores.

Legado de Hogwarts, Pátio na vista do quintal Torres de Hogwarts Ele pode simplesmente acertar e os fãs do Wizarding World se sentirão literalmente em casa, confortáveis ​​em saber exatamente onde e como chegar a certas áreas de um cenário: uma vantagem adicional que não pode ser subestimada, de acordo com o diretor do jogo Alan Teo , que se concentra especificamente nesse fator para tornar a experiência verdadeiramente mágica, e a capacidade de reconectar o que é visto nos filmes e lido nos livros com o jogo. A sequência de jogabilidade em que o personagem se move dentro do castelo reafirmou isso profundidade técnica Desta produção, que parece não deixar nada ao acaso. Claro, abrir as enormes portas do edifício um pouco mais devagar pode transmitir uma melhor sensação de "peso" e textura, mas imaginamos que entre agora e o lançamento haverá tempo para ajustar até mesmo esses pequenos aspectos.

Interações

Legado de Hogwarts, nosso personagem interage com outro aluno Temos certeza de que os fãs de Harry Potter poderiam passar horas e horas vagando pelos corredores de Hogwarts procurando por esta ou aquela referência aos romances, mas é claro quemundo aberto desenvolvido pela Avalanche Software proporcionará uma experiência mais consistente e interessante do que esta. Além de segredos e coisas que podemos descobrir simplesmente explorando o cenário, poderemos interagir com outros personagens e assim começar Procurar. o Diálogos Eles prometem ser intrigantes: na demo, nosso personagem conhece um aluno com quem fala sobre chaves mágicas e cofres escondidos, aos quais pode responder escolhendo uma frase entre três alternativas possíveis. A mecânica de RPG no pacote também nos permitirá dar valor a essas trocas e usá-las para determinar o alinhamento de nosso personagem e levar a final diferente no final da campanha.

lutar

Legado de Hogwarts, sequência de combate A última parte do Gameplay Showcase é dedicada a brigandoque é um certo grau de espessura graças ao grande número de feitiços que poderemos acessar imediatamente, pressionando o gatilho direito e trabalhando em um dos quatro botões principais do console ou pressionando o d-pad para invocar uma combinação diferente: os slots nos permitirão obter um total de dezesseis procedimentos diferentes. Durante os combates mais críticos, quando nos deparamos com vários oponentes, teremos que lançar o feitiço correto para desbloquear a defesa do inimigo, com base na cor de sua "barreira", mantendo os olhos abertos quando avisamos nosso personagem. contra ataque.

Legado de Hogwarts, nosso personagem caminha na ponte coberta Embora seja baseado em uma abordagem exclusivamente “encadeada”, o sistema de combate do Legado de Hogwarts parece seguir as dicas do bom estilo de luta. fluxo livreliteralmente uma marca registrada dos produtos da Warner Bros.. Esse tipo de configuração permitirá que você organize confrontos em larga escala sem criar caos, com a possibilidade de aumentar o grau de desafio de maneira progressiva. Para adicionar espessura a este sistema, haverá uma seção dedicada a ele Melhorias ortográficasque os desenvolvedores ainda não demonstraram, o que permitirá aos jogadores criar uma estrutura específica para suas necessidades e melhorar os feitiços que acreditamos serem os mais eficazes para acelerar o cooldown e aumentar seu poder.