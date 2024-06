Como transferir seus arquivos do iPhone para Mac sem iTunes

Quantas vezes precisamos transferir arquivos entre o iPhone e o Mac e procuramos uma solução rápida e fácil para fazer isso?

A resposta a esta necessidade vem com Mac X Media Trans, um programa inovador que promete simplificar muito esse processo. Se usar o iTunes para essas operações sempre o deixou insatisfeito ou se procura uma forma mais direta e rápida, então você está no lugar certo.

MacX MediaTrans é extremamente versátil, oferecendo uma ampla gama de recursos projetados para facilitar a troca de arquivos entre dispositivos iOS como iPhone, iPad e Mac. Este programa permite a transferência Não apenas fotos, mas também músicas, vídeos, podcasts e livros E muito mais. Uma de suas principais características é a possibilidade de fazer transferências em alta velocidade, eliminando as longas esperas típicas do uso do iTunes ou a lentidão do Airdrop.

Um dos trabalhos mais apreciados é definitivamente aquele que lhe está associado Gerenciamento de biblioteca musical. Com MacX MediaTrends, você pode adicionar ou excluir faixas de música sem precisar passar pelo iTunes. Você também pode criar e gerenciar playlists diretamente do seu Mac de forma intuitiva.

Proteja memórias preciosas

Transferir fotos e vídeos do iPhone para o Mac não apenas economizará espaço no seu dispositivo, mas também manterá suas preciosas memórias seguras. Crie algo Copie seus arquivos para o seu computador Você terá a certeza de que esses dados não serão perdidos caso o dispositivo móvel seja perdido ou danificado.

Para aqueles que estão particularmente preocupados com a sua privacidade, é importante ressaltar que ao utilizar este programa é possível proteger os seus arquivos multimídia graças ao Sistemas avançados de criptografia.

Outra característica digna de nota diz respeito à capacidade que oferece Mac X Media Trans: Converta formatos de áudio e vídeo para serem Compatível com dispositivos iOS. Este recurso é muito útil quando você deseja visualizar ou ouvir determinados arquivos no seu iPhone ou iPad que originalmente contêm formatos não suportados.

Interface intuitiva e instalação simples

A interface de usuário do software foi projetada para ser intuitiva e acessível até mesmo para usuários menos experientes. O processo de instalação segue alguns passos simples: Após baixar o programa do site oficial (também disponível em versão gratuita), basta Abra o arquivo dmg Baixe o ícone e arraste-o para a pasta Aplicativos do seu Mac.

Para conectar o iPhone ao computador, basta usar cabo USB Fornecido com o próprio dispositivo seguindo as instruções na tela para permitir que o computador acesse os dados. lá Gerenciamento de imagens Isso é feito através de uma aba específica dentro do aplicativo onde será possível exportá-los do aparelho para o computador ou importar outros salvos anteriormente no Mac para o iPhone.

Semelhante ao gerenciamento de imagens, Vídeos também Eles podem ser facilmente transferidos entre dispositivos graças aos recursos personalizados incluídos no programa. Seção Dedicado à música Em vez disso, permite a fácil inserção e remoção de faixas de música do seu dispositivo iOS, bem como a criação pessoal de listas de reprodução.

Afinal, com seus inúmeros recursos e interface fácil de usar, MacX MediaTrans representa a solução perfeita para quem deseja um sistema eficaz e eficiente para gerenciar sua troca de dados entre iPhone/iPad e Mac sem enfrentar as desvantagens típicas dos padrões de ferramentas. fornecido pela empresa-mãe Apple.