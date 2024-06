Teste McLaren Artura Spyder, dados técnicos, opiniões e dimensões 3.0 V6 Turbo

Motor completamente novo

Tem um nome estranho (combinando as palavras “arte” e “futuro”) e uma mecânica completamente nova McLaren Arthur Que também chega três anos após o lançamento de uma forma diferente Aranhas Com capota rígida que pode ser dobrada em apenas 11 segundos (mesmo em movimento, até 50 km/h) e diversas inovações técnicas para ambos os estilos de carroceria. o primeiro Supercarro híbrido Uma série de McLaren (que em anos anteriores experimentou a eletrificação em algumas edições limitadas como os hipercarros P1 e Speedtail) disse adeus ao motor V8 em favor de um V6 3.0 Com uma potência de 605 cv e 585 Nm de binário, caracteriza-se por um ângulo de inclinação muito amplo (120 graus) e uma geometria específica na linguagem “Quente VOu com as turbinas posicionadas no centro em “V” para encurtar ao máximo os dutos de admissão e escape e assim reduzir o turbo lag.

Não que o atraso de resposta da turbina seja motivo de preocupação McLaren Arthurtendo em conta que está localizado entre o motor de combustão e a caixa de velocidades (robótica) Garra dupla 8 velocidades) Há uma unidade elétrica com 95 cv e 225 Nm de torque que funciona desde o primeiro momento em que você pressiona o acelerador, elevando a potência combinada para 700 cv e 720 Nm de torque. O suficiente para explodir um McLaren Artura Spider De 0 a 100 km/h Em apenas 3 segundos e – o mais impressionante – atingindo os 200 km/h, novamente a partir da paralisação, em apenas 8,4 segundos. A velocidade máxima – que os engenheiros da McLaren apontam ser autolimitada – é de 330 quilômetros por hora.

Na torneira (se você quiser)

Aos números que descrevem o desempenho do novo McLaren Artura Aranha Junto com outras coisas mais “exóticas” para um supercarro: autonomia inicial de 33 km, por exemplo, ou direção autônoma em modo 100% elétrico. Isto graças à bateria de 7,4 kWh, colocada directamente atrás dos bancos para não afectar o equilíbrio do peso, e que recarrega numa tomada doméstica normal em cerca de duas horas e meia. McLaren Artura é um deles Plug-in híbridomas para não ficar sem “bateria” e ter sempre toda a cavalaria disponível, não é necessário ligá-lo: o V6 a gasolina cuida disso, principalmente quando se dirige com espírito – para manter a bateria carregada.

Híbrido sim, mas suave

Com um trem de força tão sofisticado e uma bateria (pesada) para transportar, é natural que os quilos na balança aumentem, mas graças a uma infinidade de soluções técnicas e a um sólido monocoque de carbono, a McLaren conseguiu conter Peso Para o carro (1.457kg Seco) também com esse tipo de aranha que ele coloca no tabuleiro 62 kg a mais Possui capota flexível e mecanismo de abertura e fechamento, mas graças à “estrutura” de material compósito não necessita de reforços na carroceria para garantir os mesmos níveis de rigidez do Coupé.

Alguns controles simples

Bem, essa é a teoria em poucas palavras, mas como é que todos estes números se traduzem na experiência de condução? O que o surpreende quando arranca não é o desempenho absoluto – que naturalmente o prende ao banco – mas como este motor complexo funciona em perfeita harmonia, realçando as outras qualidades dinâmicas do veículo. McLaren Artura Aranha. Não existem muitos modos de direção inúteis, mas existem dois seletores em cada lado do painel através dos quais você pode determinar a calibração da suspensão e o comportamento dos motores nela. Quatro níveis: EV, ou seja, condução apenas com energia elétrica, Conforto (o aquecimento e o motor elétrico trabalham em conjunto ou alternadamente para alcançar a máxima eficiência), Sport e Race, ou seja, os dois modos dedicados à condução desportiva onde é proporcionado o máximo desempenho.

O que mudou!

lá Pagar E forte Já em baixas rotações, graças ao torque instantâneo do motor elétrico, uma vez acionado o V6, ele atinge a linha vermelha definida de 8.500 rpm em um piscar de olhos. As mudanças de marcha são muito rápidas (melhoradas em 25% em comparação com os Artura Coupés já em circulação) e ao usar os paddles atrás do volante de fibra de carbono você pode ouvir um ‘clique’ muito satisfatório. Os técnicos da McLaren trabalharam duro nisso Som do motorTambém melhorou em comparação com o primeiro McLaren Arthur Chega à estrada graças a uma revisão abrangente dos dutos de escape que melhorou o som, especialmente em altas rotações. O resultado é agradável ao ouvido, e ainda melhor com a capota abaixada ou com o pequeno vidro traseiro abaixado, embora não esteja no mesmo nível do som do V8 de 3,8 litros dos McLaren 540C e 570S anteriores.

Uma escolha da “velha escola” que compensa

IncrívelAgilidade nas curvas, graças ao sólido monocoque de carbono, mas também graças à direção “cirúrgica” e muito comunicativa. Na verdade, a McLaren continua sendo um dos poucos fabricantes que se manteve fiel à direção assistida hidráulica: a grande maioria dos carros (inclusive esportivos) utiliza comandos elétricos, que são mais simples e compactos, mas também mais “filtrados”. do volante McLaren Artura AranhaPor outro lado, você pode perceber com precisão o nível de aderência disponível e o que se passa sob as rodas, apesar de não ter que lidar com uma direção tensa. O resultado é que você se sente mais conectado ao carro e entende melhor seus limites.

Freia forte, mas…

imperfeições? É difícil encontrá-lo durante a condução, também graças aos amortecedores bem calibrados que imitam bem as irregularidades do asfalto, garantindo sempre um grande contacto com a estrada e – no conforto – também um bom conforto. FREIOS PODEROSOS: discos de carbono-cerâmica de 390 mm na dianteira (com pinças de 6 pistões) e traseiro de 380 mm (pinças de 4 pistões) fazem o carro parar McLaren Artura Aranha Dos 100 km/h em apenas 31 metros e dos 200 km/h em apenas 124 metros. No entanto, a sensação do pedal do freio é distinta e, de certa forma, lembra a sensação de alguns carros de corrida. Você tem que pressionar o pedal com força Deixe os discos “morderem”. às almofadas, enquanto muito pouco acontece na primeira parte da pedalada; Teríamos preferido um controlo mais progressivo. Assim, o depósito (com capacidade para 65 litros) poderia ter sido mais espaçoso: quando se começa a conduzir rapidamente nas curvas, o indicador de gasolina desce muito rapidamente.

Fins de semana não são um problema

Tem 454 cm de comprimento, 198 cm de largura e apenas 119 cm de altura McLaren Artura Aranha É um supercarro relativamente compacto, mas oferece bastante praticidade para um carro tão extremo; A começar pelo compartimento de carga dianteiro (profundo) com capacidade para 160 litros, suficiente para acomodar dois carrinhos de bebé na cabine sem preocupações. Das portas maravilhosas para Abra a borboleta Entra-se no habitáculo de design básico mas bem acabado com amplos estofos em Alcântara e numerosos compartimentos de arrumação (mesmo que não haja gaveta no tablier): compartimentos inteligentes para guardar o telefone que contém e não o faz “voar para longe” “quando você levanta O volante não tem Sem botões Nos raios: tudo é controlado pelos satélites na coluna e pela tela central de infoentretenimento. Este último tem menus de 8 polegadas na diagonal e Apple CarPlay e Android Auto, mas não é o mais bem definido e os grandes engastes pretos ao redor da tela fazem com que pareça um pouco desatualizado.

Curvilíneo e aerodinâmico

projeto McLaren Artura Aranha Reinterpreta muitos dos elementos-chave dos supercarros do fabricante inglês, como a frente, que se caracteriza por um único elemento de design composto pelos faróis e entradas de ar, pelos terminais de escape na parte superior da traseira e pelas linhas geralmente sinuosas ditadas pela eficiência aerodinâmica. . Nestas várias formas de aranha Eles mudam um pouco Em comparação com o cupê, no entanto, foram introduzidos novos pilares com uma superfície transparente que melhora a visibilidade em três quartos. o Telhado rígidoPortanto, pode ser feito de vidro e eletroquímico (9.330 euros): basta apertar um botão para escurecê-lo e filtrar até 96% da luz solar.

E você quer ficar confortável…

Existe uma ampla gama de recursos e acessórios de segurança – padrão ou pagos – que inclui todos os principais acessórios Auxiliares de direção eletrônicos Como monitoramento de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem de emergência (mesmo na parte traseira). Tudo isto é oferecido num pacote de 5.640€, enquanto para obter faróis full LED com máximos automáticos, uma câmara de 360 ​​graus, o referido carregador de smartphone sem fios e um sistema de som com 12 altifalantes terá de gastar 8.100€. As outras opções quase “básicas” para um carro como este são o sistema Elevação do eixo dianteiro (2.840 euros) e sistema de escape desportivo (4.520 euros).