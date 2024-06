The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, tudo sobre a primeira aventura estrelada pela Princesa de Hyrule

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, que foi surpreendentemente anunciado, chegará ao Nintendo Switch em 26 de setembro e contará com Zelda pela primeira vez.

Entre as “minorias vocais” deste último entre os fãs Lenda de Zelda Há dois impulsos em particular: um, que há anos – senão décadas – apela a um episódio protagonizado pela Princesa de Hyrule (em vez de Link) e o outro, que surgiu a partir de 2017, que apela a um estilo mais tradicional. episódio, ou seja, mais próximo de Estes são os “cânones” frequentemente citados por Aonuma, que definiram The Legend of Zelda entre 1991 e 2011. Depois há outra parte do público, que não podemos definir como uma minoria, que solicitou um episódio 2D. Bem, pelo menos dois desses três grupos ficaram satisfeitos durante o Nintendo Direct de ontem. Muito poucos esperavam que a Nintendo anunciasse um novo jogo The Legend of Zelda naquele que será, muito provavelmente, o último ano de vida do Nintendo Switch. Porém, assim que o filme começou, muitos perceberam que estavam diante de um novo capítulo da série, um capítulo 2D, com Link canhoto mais uma vez. A questão é que o filme publicitário começa in media res, quando os jogos costumam terminar, com Link vs Ganon engajados em uma de suas atividades favoritas: jogar pingue-pongue com campos de energia, com Zelda selada e aprisionada em um cristal ao fundo. Como sempre, Link vence, derrota Ganon (presumimos que seja Ganon, pelo menos) e desaparece. Mas, ao contrário do costume, um fenómeno perturbador surge do topo do tridente: Hyrule é coberto Feridas roxas e multidimensionais, ansiosos por cobrir terras verdes e engolir seus habitantes. Surpreendentemente, o primeiro cidadão a ser engolido é o próprio herói, que realiza um último ato de bravura: agarra seu arco e quebra o cristal em que Zelda está aprisionada. Link e Ganon desaparecem e a princesa fica livre. O primeiro capítulo da série Estrelando a Princesa Zelda (Sim, sabemos que isso é impreciso) Chegará ao Nintendo Switch em 26 de setembro de 2024 e virá acompanhado de uma versão temática da versão Lite da plataforma.

Zelda é 2D, mas não é um clássico Como sempre acontece no mundo Nintendo, a mudança narrativa envolve sempre uma mudança estrutural: normalmente são as mudanças na jogabilidade que geram uma mudança de cenário. Se foi a ideia de The Legend of Zelda sem espada, ou de Zelda como protagonista, que veio primeiro, provavelmente nunca saberemos. O certo é que temos agora um episódio de cima para baixo onde a protagonista é a princesa, que ao contrário de Link não carrega uma espada, mas sim uma espada. Tripulação triplarecebido de sua companheira de aventura, a fada Tri, que provavelmente tem alguma ligação com a Triforce. READ Quais iPhones não serão atualizados novamente Zelda recebe o Tri Staff O principal poder desta ferramenta encantada é Crie réplicas (“ecos” em inglês) de outras coisas. Há uma mesa? Você pode, assim como em um computador, “copiá-los” e “colá-los”. Este é o primeiro e mais trivial exemplo: além dos diversos móveis, existem baús, pedras e até inimigos que você pode imitar e que lutarão por você. Se você observar com atenção, na lista na qual você escolhe a criatura a invocar (muito parecida com a criatura em Kingdom Tears), algumas delas possuem um ou mais triângulos para indicar, muito provavelmente, o “custo” ou dificuldade de invocar a réplica. . A ausência da nova espada e do herói foi suficiente para criar um capítulo 2D completamente diferente dos capítulos tradicionais. Mas Onuma e seus companheiros não ficaram satisfeitos com isso, e continuaram seu caminho Componente areia Breath of the Wild e Tears of the Kingdom em The Legend of Zelda de cima a baixo. Foi o próprio Aonuma quem disse no vídeo de apresentação: “Cada jogador terá uma experiência diferente”, frase que pode ser encontrada na sinopse dos dois últimos jogos The Legend of Zelda de 2017 e 2023. Isto porque Staff Tri permite replicar diferentes objetos do jogo ao seu gosto, de forma criativa e intuitiva. O sistema é uma espécie de versão simplificada e mais imediata do Ultraman de Tears of the Kingdom: não é baseado no motor de física e não tem as mesmas melhorias, mas conceitualmente é mais compreensível e certamente será mais fácil de usar. Assim, a liberdade e a criatividade podem ser mais atrativas para o usuário. O link é engolido por uma das rachaduras Pela natureza de Stick of Tri, os fãs dos jogos Zelda “tradicionais” provavelmente ficarão desapontados mais uma vez. Não sabemos se a estrutura geral será free-to-play como Breath of the Wild, mas os quebra-cabeças duplos (solução correta/incorreta) que caracterizavam os jogos antigos definitivamente não retornarão. Os numerosos objetos – incontáveis ​​segundo Onuma – que serão replicados permitem uma abordagem criativa quebra-cabeça, que terá muitas resoluções diferentes, assim como no moderno The Legend of Zelda. Se os quebra-cabeças são “abertos” e não duais, ainda não é certo que elementos mais tradicionais não retornarão, como a ordem geral da aventura, característica típica da saga que foi removida nos capítulos de mundo aberto. Vimos apenas o Staff of Tri, que será certamente o elemento mais importante, mas isso não exclui a existência de outras ferramentas que possam permitir, gradualmente, a Zelda expandir o mapa por etapas, ao contrário do BOTW e TOTK com os quais ela pode ir a qualquer lugar instantaneamente. READ Battlefield 4 invadido após Battlefield 2042 ser revelado, servidores melhorados - Nerd4.life