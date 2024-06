Alfa Romeo Junior Veloce com 280 cv

Versão superior – desenvolvimentoAlfa Romeo Júnior Uma versão elétrica rápida, pioneira e que pode contar com potência 280 cv E 335 Nm Do casal. A nova versão atual vai juntar-se à versão de 156 cv já na tabela de preços juntamente com uma bateria de 54 kWh (autonomia máxima declarada de 410 km), que custa 41.500 euros, e à versão térmica com o 1.2 híbrido CVT turboalimentado de 3 cilindros eDCT6. a transmissão automática de dupla embreagem tem seis marchas e o preço de tabela é de € 31.900.

Ajustar A equipe de desenvolvimento de engenheiros do Centro Experimental Paloco (VC) deu os últimos retoques no projeto Desenvolvimento dinâmico Para o projeto em que se concentra Possibilidade de dirigir E na distribuição de peso.

Menos e direto – Os engenheiros não só instalaram a unidade elétrica, mas também fizeram alterações na estrutura. Uma calibração específica foi realizada Orientaçãofoi desenvolvido para ser o mais direto Desta parte, a altura do carro era Reduzido em 25 mm As barras estabilizadoras dianteiras e traseiras foram calibradas matematicamente para garantir curvas rápidas e precisas.

Sistema diferencial autotravante – para desacelerar os brutos 280 cavalos de potênciaAlfa Romeo Junior Veloce É cuidado por um sistema de freios que inclui discos dianteiros de 380 mm com pinças monobloco de quatro pistões, com Diferencial Torsen O que deve proporcionar melhor tração para as rodas de tração dianteira em curvas fechadas. O contato com o asfalto é garantido por pneus de alto desempenho de 20 polegadas.