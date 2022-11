Whatsapp, o truque muito útil que vai fazer você mudar a forma de enviar mensagens de texto

O WhatsApp, uma das plataformas gratuitas de mensagens instantâneas mais populares do mundo, sempre teve uma desvantagem, que é não poder ler uma mensagem que foi deletada pelo autor. No entanto, existe um truque para remediar essa situação.

Provavelmente não há nada mais frustrante do que estar no meio de uma conversa com alguém que decide excluir algumas mensagens que você não poderá mais acessar. Felizmente, não era mais impossível ler o que havia naquela nuvem.

Como ler mensagens apagadas do WhatsApp

O WhatsApp possui muitos recursos que foram atualizados e adicionados a cada atualização, entre outras coisas, não faz muito tempo, também foi implementado a capacidade de excluir mensagens, o que deixa a mensagem irritante “Você excluiu esta mensagem” no chat.

Alguns podem pensar que essa mensagem já foi apagada da memória do WhatsApp das pessoas com quem ela estava conversando, infelizmente não é o caso, pois mesmo que o próprio aplicativo não permita o acesso às mensagens apagadas, sempre é possível instalar aplicativos externos.

Até agora, existem muitos aplicativos que permitem recuperar essas mensagens, mas o grupo Meta, liderado por Mark Zuckerberg, poderá em breve fazer uma alteração que permita mais privacidade, afinal se alguém excluir uma mensagem é muito provável que seja um bom motivo. Fazer isso.

Aplicativos concorrentes, o Telegram em primeiro lugar, cuidou desse problema, permitindo que o autor excluísse a mensagem também para o destinatário, evitando assim deixar qualquer tipo de rastreamento.

Quais são os aplicativos que permitem que você conheça as mensagens excluídas

No momento, as mensagens apagadas ainda podem ser acessadas, basta baixar o aplicativo de sua escolha entre WhatsRemoved ou NotificationHistor, que continuará salvando todas as notificações recebidas do celular, salvando fotos, vídeos, mensagens e documentos. Para visualizar o conteúdo excluído, basta acessar o aplicativo e verificar o histórico do respectivo chat.

No entanto, devemos lembrar que aplicativos desse tipo coletam todo tipo de informação que passa pelo seu smartphone, de fato, no momento da instalação, você precisará concordar com solicitações de aplicativos que tentarão acessar a funcionalidade do smartphone.

Por fim, esses aplicativos parecem cumprir todos os regulamentos relativos à privacidade, mas é uma boa ideia considerar seriamente a ação que está sendo tomada, pois, como mencionado acima, a exclusão de uma mensagem sempre tem um motivo subjacente.