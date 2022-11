Falha dramática para SEGA? – Multiplayer.it

Algumas lojas online, como Amazon e Gamestop, já vendem versões de console de limites vocais dentro forte oponente, que custa US$ 39,99 em vez de US$ 59,99. Isso pode ser um sinal inequívoco devergonha Para o jogo, a maioria dos críticos o recebeu com frieza.

A notícia também gerou decepção por outro motivo: quem comprou Sonic Frontiers no lançamento a preço cheio, não gostou da redução repentina, considerando que apenas alguns dias se passaram desde que o jogo chegou ao mercado. Digamos que ele acha que pagou US$ 20 a mais.

Em suma, parece o movimento clássico feito para tentar fugir para se esconder, o que, no entanto, acaba incomodando a todos, lançando uma longa sombra. vergonha em todo o projeto.

De resto, se quiser Mais Informações Sobre o jogo, leia a resenha de Sonic Frontiers na qual escrevemos:

Sonic Frontiers é o jogo de resgate que muitos esperam há vinte anos ou mais. Finalmente, a equipe do Sonic descobriu como traduzir suas séries mais populares para o contexto 3D, mas agora é necessário aumentar a qualidade de todo o resto. São os contornos que causam danos ao jogo que definitivamente merecem mais, especialmente mais sutileza e atenção a alguns detalhes malditos. Se você está procurando algo rápido, novo e divertido, se você está procurando uma plataforma diferente da Nintendo usual, Sonic Frontiers provavelmente pode atender a todas as suas necessidades. Também é um jogo bastante grande: leva cerca de vinte horas para chegar ao final, e certamente há quem gaste mais. O que não deve ser dado como certo: os textos e sons são inteiramente em italiano.