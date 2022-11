Prêmios revelados, nada a ver com dificuldade, mas atividades extras não faltam – Nerd4.life

Muito antes do roteiro, a Epic Games Store acidentalmente revelou um arquivo Lista de Copas pode ser obtido em Legado de Hogwarts, que provavelmente será idêntico também no PlayStation, Xbox e Steam. Graças a ela aprendemos que o jogo Atividades do ensino médio E que não há objetivo associado ao nível de dificuldade.

Para evitar spoilers, não informamos a lista em nossas páginas, pois inclui alguns possíveis spoilers sobre o jogo, que você pode consultar no portal PowerPixpor sua conta e risco.



Legado de Hogwarts

Parece bater Todos os 46 troféus De Hogwarts Legacy, você precisará completar o jogo 100%. Isso significa completar todas as missões opcionais e coletar itens colecionáveis ​​espalhados pelos corredores e torres de Hogwarts. Você também precisará mergulhar nas muitas atividades paralelas que o jogo tem a oferecer, incluindo lutas de arena e desafios especiais de Merlin. Há também objetivos que exigem que você aprenda todos os feitiços, prepare todas as poções possíveis, gaste todos os pontos de habilidade, cultive cada tipo de planta e crie cada monstro.

Existem também quatro variações de um copo que exigem que você tenha um mapa como aluno pertencente às quatro casas de Hogwarts. Não sabemos em que ponto específico da história será possível desbloquear esses troféus, mas isso basicamente significa que aqueles que almejam a Platina ou 100% necessariamente terão que começar no Legado de Hogwarts várias vezes.

Como foi dito no início, Não há troféu associado ao nível de dificuldade Eles foram escolhidos pelo jogador, o que significa, pelo menos no papel, que será possível desbloqueá-los todos sem ter que se envolver em desafios particularmente complexos.

Hogwarts Legacy estará disponível para PC, PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e Nintendo Switch de 10 de fevereiro de 2023. Apenas alguns dias atrás, analisamos o jogo em ação em visão de corpo inteiro, resumimos todas as novidades em nosso especial.