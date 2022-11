Serão mais de 50 jogos, e o show será mais curto – Nerd4.life

Falta menos de um mês The Game Awards 2022 E Jeff Kelly já começou a despertar a curiosidade dos jogadores, prometendo sua presença durante o evento Mais de 50 jogosDe acordo com as versões mais recentes. Ao mesmo tempo embora Show será mais curtoComo resultado, assumimos que a frequência de ofertas e anúncios patrocinados será muito maior.

A informação vem de uma entrevista dada por Keighley, que lembramos ser o fundador e apresentador do The Game Awards, no VideoGames.si. Perguntado se ele estava com medo de vazar alguns dos jogos apresentados no programa anteriormente, ele respondeu:

“É sempre difícil porque quando você tem mais de 50 partidas envolvidas de alguma forma, algo aparece. Mas sim, nós nos saímos muito bem com o show no passado e geralmente conseguimos segurar algumas surpresas. ”



Prêmios do jogo

Keighley também afirmou que a transmissão ao vivo do The Game Awards 2022 será mais curta do que nas edições anteriores, em resposta à Críticas frequentes dos telespectadores, que obviamente não apreciam as muitas pausas e propagandas entre um trailer/anúncio/prêmio e outro. Apesar disso, ele prometeu que o número da estreia mundial permaneceria o mesmo.

“Não tenho números exatos para te dar (sobre a estreia mundial), mas está de acordo com os anos anteriores”, disse Keighley, que mais tarde acrescentou que na edição deste ano também veremos uma mistura de jogos já anunciado. E a Outros não são publicadosAlguns deles podem já ter sido os heróis de rumores e especulações nos últimos meses.

“Já temos alguns jogos anunciados que vão apresentar conteúdo completamente novo e também temos muitos jogos novos para revelar. Já há muita especulação na rede sobre o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Tenho certeza de que alguns desses rumores podem estar errados e só vão piorar nas próximas semanas.”

O Game Awards 2022 acontecerá às 01:30 italiano de 9 de dezembro de 2022. Obviamente, nós do Multiplayer.it estamos prontos para ficar acordados até tarde, após o evento ao vivo com você em Nosso canal no Twitch e relatando em nossas páginas todos os anúncios e propagandas que foram exibidos durante o show.