Floodland, um estrategista de revisão com água na garganta

Os videogames de estratégia voltados para a sobrevivência sempre marcaram um determinado segmento do mercado de jogos. Seja pelas enormes possibilidades oferecidas ao jogador, chamado a construir uma nova civilização a partir das cinzas da anterior, seja pela possibilidade de criar ambientes de jogo evocativos e imaginativos, o encanto do gênero de videogame pós-apocalíptico continua a cativar . Milhares de fãs. Estamos prontos para experimentar a mais recente invenção neste campo. Desta vez, Vile Monarch leva-nos às terras arruinadas, com um título que faz de tudo para se manter à tona no mar da competição.

Portanto, precisamos ter cuidado com quem escolhemos para deixar entrar em nosso assentamento, porque, a longo prazo, uma força de trabalho maior pode se voltar contra nós e criar “agitação”, com consequente aumento da criminalidade e dissensão contra aqueles que fazem o decisões (isto é, nossas).

Voltando aos encontros com outros grupos, a particularidade reside no facto de, se quiseres, poderes convidar os clãs que conheces para se juntarem à tua comunidade, mas ainda existem duas realidades diferentes na comunidade. Isso significa que você terá um arquivo Controle de um ou mais grupos externos que se juntará ao grupo inicialmente escolhido que trará toda uma série de recompensas e punições, além de necessidades diversas e visões de mundo muitas vezes conflitantes.

A jogabilidade em Floodland nos apresenta diferentes escolhas desde os primeiros momentos do jogo. Primeiro, precisamos selecionar um arquivo clã – clã Para dirigir nestas terras áridas. Cada clã (quatro no início, mas você conhecerá outros durante suas partidas) tem suas próprias características e, acima de tudo, sua visão de mundo. Há os mais tradicionais, ainda presos a “velhos hábitos”, enquanto há os que desejam um novo começo para a humanidade, longe das decisões que levaram ao fim do mundo. Escolhendo nosso baralho, somos lançados em um mapa gerado aleatoriamente, fazendo com que cada jogo pareça diferente do anterior (obviamente, não espere grandes mudanças, apenas relocalizando pontos de interesse e possíveis novos encontros ao longo do caminho). O jogo então segue o padrão dos sistemas de gerenciamento mais famosos, com a combinação de elementos e o ciclo dia-noite determinando os momentos de trabalho e lazer.

problemas técnicos



Floodland: Tecnicamente, o jogo não está na melhor forma

Se Floodland se apresenta como um título interessante de se jogar, que em muitos aspectos lembra outro importante expoente do gênero lançado nos últimos anos, Frostpunk (desde o vídeo introdutório, até algumas das mecânicas do jogo, e até certos aspectos do o estilo de arte, elementos remetem a A atmosfera do título de 11 bits diferentes estúdios, incluindo o uso concreto de Piotr Musiał, autor dos maiores sucessos da equipe polonesa), de ponto de vista artístico Alcance os pontos críticos primeiro.

Queremos ressaltar que o que tentamos não foi exatamente a versão final do título, já que os desenvolvedores decidiram gastar cada minuto do tempo disponível de pré-lançamento trabalhando na melhoria do jogo e em alguns retoques finais. No entanto, temos que contar com algo e o que pudemos testar em primeira mão nos deixou com um gosto amargo na boca (mas, repetimos, são todos elementos que podem ser corrigidos por futuras atualizações).



Floodland: O jogo tem problemas óbvios de desempenho

Em primeiro lugar, o jogo era bastante caro em termos de recursos de hardware. Nossa configuração de teste certamente não é a melhor, mas ainda é mais do que suficiente para lidar com tal título em 1080p e 60fps. No entanto, os casos de abrandamentos e Mau desempenho Eles aumentam à medida que avançamos na história e, assim, expandimos nossa comunidade (e itens na tela). Uma queda que não parece de todo justificada pela complexidade gráfica é particularmente relevante dado que, na sua mais alta qualidade, Floodland certamente não é um jogo que impressiona pelo detalhe e efeitos visuais. Estamos na zona “comum”, o que é mais do que bom para uma estratégia deste género. No entanto, os problemas de desempenho persistem mesmo com qualidade gráfica mínima, portanto, o bug provavelmente foi detectado no início, na má otimização do jogo pela equipe de desenvolvimento.

Nossa experiência foi uma onda de frustração e euforia à medida que avançávamos na história, pois quanto mais expandíamos nossa comunidade, mais tempo os carros seriam salvos (o que faria com que a tela inteira congelasse por mais de meio minuto). Esses destaques que prejudicaram nossa diversão saudável com o título são problemas significativos que provavelmente serão corrigidos a tempo do lançamento, mas, por enquanto, uma dúvida dolorosa permanece: a probabilidade de o jogo realmente aparecer nessas condições, ligeiramente melhorado, mas ainda afetado problemas técnicos No mínimo irritante.