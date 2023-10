QRs coloridos em toda a Europa: para que servem? Eles também chegarão à Itália?

Os primeiros códigos QR coloridos já foram vistos na Europa: esta inovação chegará em breve à Itália? Aqui estão as notícias sobre isso.

Hoje encontramos códigos QR em quase todo o lado: na maioria dos serviços públicos, seja nos transportes ou nos cuidados médicos, e nos restaurantes: a leitura é muito fácil e é também a forma mais simples e rápida de obter a informação que necessita. Precisamos disso no menor tempo possível.

Neste momento, a maioria deles são a preto e branco, mas talvez os tenha visto a cores em alguma parte da Europa: bem, não é imaginação sua: é algo que já existe e está difundido nas cidades e parece estar a tornar-se um coisa. Controle muito rapidamente.

Esta é uma verdadeira inovação que não só serve como um upgrade, mas é útil para muitas pessoas, como aquelas com deficiência visual que têm dificuldade em usar a preto e branco. Chama-se NaviLens e desempenha a mesma função dos ícones preto e branco, mas também oferece uma série de benefícios. Vamos entrar em detalhes.

Código QR colorido em toda a Europa: quais são as vantagens?

Se até agora você só via códigos QR em preto e branco, a partir de agora os códigos coloridos também estão se difundindo: já são muito utilizados nas cidades e apresentam vantagens especiais e muito úteis.

Para começar, pode ser lido a uma distância de aprox. 15 metros evitando assim a necessidade de chegar muito perto e não para por aí, graças às cores e formas, a digitalização também é mais rápida e por isso também podem ser lidas e digitalizadas em condições de pouca luz e não é necessário colocá-los em chamas.

Depois de entender isso, os códigos QR coloridos também são uma ajuda importante para pessoas com deficiência visual e, na verdade, esses códigos são lidos por meio de um aplicativo e como dizem os especialistas: “Este aplicativo usa a câmera do seu telefone como um guia para informar o que está ao seu redor e, quando usado, fornece informações sobre a distância do símbolo, o ângulo de inclinação e pode detectar vários deles ao mesmo tempo. Isso torna mais fácil para esse tipo de usuário chegar a locais como rodoviárias, prédios públicos, museus e muito mais.

Atualmente, a tecnologia em questão, desenvolvida pela Neosistec em conjunto com os avanços do Laboratório de Pesquisa em Visão Móvel da Universidade de Alicante, está presente e disponível em locais como os metrôs de Nova York, Madrid, Barcelona e Múrcia, a estação Almudena Grandes de a Puerta de Atocha de Madrid, hospitais e serviços públicos. Mas poderá chegar em breve à Itália e ser adaptado para smartphones Android e Apple.