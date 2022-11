Data de lançamento e peso dos jogos PS5 e PS4 gratuitos – Multiplayer.it

brinquedos Extras do PlayStation Plus A partir de novembro de 2022 estou a caminho, com disponibilidade em Transferências l constante Amanhã, terça-feira, 15 de novembro 2022, entretanto Tamanho De cada um deles, entender quanto espaço é necessário para contê-lo em um SSD ou disco rígido.

A lista é reportada pelo habitual volume de jogos da PlayStation, uma conta no Twitter que se especializou inteiramente em encontrar informação na base de dados da PlayStation Store e em particular sobre o volume de jogos digitais por aí. Vamos ver com o que vamos lidar amanhã, quando novos jogos chegarem ao catálogo do PlayStation Plus Extra:

The Elder Scrolls V: Skyrim – Edição Especial – 15.196 GB (PS5), 49.277 GB (PS4)

Refrão – 34.319 GB (PS5), 50.920 GB (PS4)

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition – 15356 GB (PS5), 15 GB (PS4)

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – 50.824 GB (PS4)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – 58.950 GB (PS5), 57.339 GB (PS4)

Tom Clancy’s The Division 2 – 111.897 GB (PS4)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX – 50.103 GB (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue – 30.594 GB (PS4)

Kingdom Hearts 3 – 49.746 GB (PS4)

Kingdom Hearts: Melody of Memory – 6,76 GB (PS4)

O que resta de Edith Finch – 5.499 GB (PS4)

Earth Defense Force: World Brothers – 12,9 GB (PS4)

Earth Defense Force: Iron Rain – 19,5 GB (PS4)

Origem Onee Chanbara – 11,4 GB (PS4)

The Gardens Between – 740 MB (PS5), 3.227 GB (PS4)

Já vimos jogos Extra e Premium anunciados pela Sony em novembro de 2022 e, neste momento, estamos simplesmente esperando que os títulos programados para amanhã, 15 de novembro, sejam lançados no final do dia. Relembramos ainda que no que diz respeito ao PlayStation Plus Premium, os próximos jogos são todos da série Ratchet & Clank, mas são esperados para amanhã.