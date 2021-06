Ferrugem, revisão da versão do console

Três anos após sua estreia oficial no PC, após um longo período de acesso antecipado, Rust também chegou aos consoles: Aqui está nossa análise da versão do Xbox One

Parecia impossível, mas conseguimos. O bordão do popular amaro se encaixa perfeitamente com a aparência de Rust nos consoles, três anos após o lançamento oficial no PC (2018) que por sua vez aconteceu após uns bons cinco anos no Early Access. Passos foram dados desde 2013, para o jogo que conquistou os holofotes no Steam, apesar de sua natureza altamente punitiva, que nem todos podem endossar. O sucesso no Twitch e no YouTube não tem sido suficiente para garantir sua conversão nos consoles em um tempo relativamente curto, ao contrário de outros jogos no mesmo nível de Ark e DayZ: só hoje podemos desfrutar dos frutos no Xbox One e PlayStation 4 (é não esperava um lançamento da próxima geração), mas olhando para o resultado final, temos certeza de que é bom? Antes de continuar, gostaríamos de especificar que Análise de ferrugem para PS4 e Xbox One Será sobre a conversão em si e não sobre o jogo como um todo: a experiência é a mesma, na verdade não totalmente atrás em termos de conteúdo do original. Se você quiser saber mais detalhadamente, recomendamos conferir a versão para PC.

Visão geral rápida da ferrugem

No entanto, queremos gastar algumas palavras para colocar Rust no contexto, a fim de fazer você entender o que ele é em geral e, possivelmente, motivá-lo a ler a análise. Desenvolvido pelo estúdio independente Facepunch Studios, vem sem rodeios Un pvp survival game: Embora o PvE também esteja presente, é um suplemento útil para se ter uma ideia de algumas das mecânicas sem a constante ameaça de outros jogadores. A tarefa do jogador, claro, é sobreviver usando todos os meios possíveis e começar tendo uma pedra, uma lanterna e uma cueca com ele. Coletar recursos é essencial, como controlar a fome e a sede, evitar áreas radioativas, estar sempre aquecido e evitar, ou aprender a lidar com perigos de vários tipos – animais ou humanos, este último representando outros atores. Com recursos, você pode construir ferramentas úteis, progredindo de ferramentas básicas para outras ferramentas mais complexas e eficazes, sejam armas, edifícios, roupas ou qualquer outra coisa. Desde que você possa sobreviver por tempo suficiente e não, não é tão simples assim: A morte é fixada em ferrugemO que nos traz de volta àquela praia famosa, seminus e vulneráveis, toda vez que saímos. Portanto, é um exercício de paciência, um teste constante da nossa vontade dentro e fora do jogo, pois também podemos desligar o console, mas Rust ainda vive – com todas as consequências do caso. Travian, OGame e jogos semelhantes deveriam ensinar a você que em certas experiências não existe o conceito de pausa: ou você segue constantemente as aventuras mal orientadas em seu avatar ou configura uma estratégia de redução de danos nos momentos em que não consegue Reproduzir. Se não, bem-vindo ao Dia da Marmota. READ Fortnite está reintroduzindo o mapa antigo, mas não o que você pensa

Desvio enferrujado

Rust su Xbox One Sem um adoçante para pílulas, a versão Rust Console não é um bom conversível. Em termos de desenho É leal ao seu homólogo de PC e esse é o problema: não estávamos aqui para esperar uma qualidade igual à do Triple A mais recente, mas nos deparamos com modelos 3D mal definidos e pouco interesse em animação, acompanhados por texturas de baixa resolução que apenas não grite milagre. setor de áudio Por sua vez, não brilha pela eficiência, oferece efeitos de som realistas pobres e em muitos casos eles não são diferentes uns dos outros (basta pensar em mover-se em superfícies diferentes, você notará muito pouca ou nenhuma mudança); Da mesma forma, as reações que retornam dos combates, seja por fogo ou por mãos, certamente não podem ser definidas como louváveis. Novamente, sem reivindicar um milagre estético / sonoro, sem dúvida teríamos esperado um esforço extra. Não querendo tornar esses aspectos muito importantes, vamos passar para a experiência em si, especificamente Regulamentos. O Facepunch Studios fez um bom trabalho no geral, procurando o melhor compromisso para uma experiência que você não poderia ter em um console com a mesma fluidez que no PC. Isso é pelo menos em termos de intuitividade da interface: o inventário e os menus são facilmente acessados, enquanto a atribuição clássica de comandos relacionados à criação e ao combate permite que você escape após uma prática bastante curta. Às vezes parece um pouco desajeitado e volumoso, mas nada torna a experiência impossível de jogar. No entanto, a intuição não é suficiente para fazer tudo funcionar quando você chega ao cerne da experiência. Os controles mostram seu lado especialmente quando se trata de mirar e atirar, duas ações que são vitais em um mundo tão implacável como a Ferrugem que, se impedida, se torna um problema; A fotografia em particular, como você deve ter adivinhado, e não importa o quanto façamos para ajustar as configurações ou a sensibilidade do assunto – ela nunca ficará perfeita. READ Armazenamento USB e compartilhamento de jogos entre gerações

Rust su Xbox One Se todos esses aspectos realmente nos irritaram, o problema real e sério da ferrugem nos teclados é um inseto Mas, neste sentido, temos que fazer uma hipótese: Jogamos a versão Xbox One do jogo no Xbox Series X, pois não há otimização de última geração, e isso significa que algumas dificuldades podem ser devido à sua experiência neste console. No entanto, é difícil acreditar que todos os problemas sejam atribuíveis a essa situação e, de fato, o maior poder da Série X geralmente melhora a taxa de quadros e a qualidade gráfica geral de maneira dramática. Problemas ocasionais da indústria, lag de entrada, travamentos de armas, encerramento de jogo abrupto ao tentar fazer login em um servidor, pequenos bugs como objetos flutuantes, desempenho instável, congelamento … todos os problemas que os patches não ajudaram, às vezes um número crescente de bugs pode aparecer. Quando comparado com a versão para PC, A edição do console Rust é um produto de má qualidade em todos os aspectos, antigo mesmo antes de nascer e destinado a percorrer um caminho paralelo ao original (o roteiro não será o mesmo nas duas versões). Do jeito que está, o jogo está se sabotando, o que é uma pena, pois às vezes consegue entregar aquelas sensações de ferrugem que os jogadores de PC conhecem muito bem. Porém, se, com todo o nosso entusiasmo, tivermos que pagar a multa de sermos expulsos do servidor aleatoriamente, por não podermos criar determinados objetos ou interagir com outros, algo está definitivamente errado. No geral, mesmo nos melhores cenários onde o jogo não sofre de bugs de travamento, a sensação de se encontrar diante de uma experiência medíocre permanece sem nada em comum com o jogo original. READ Marcas registradas da empresa Konami - Nerd4.life

Preço excessivo para retorno médio Poderíamos ter sido um pouco mais suaves se o Rust Console Edition não fosse vendido por um preço preço Que não tem razão de ser e em geral uma vaga referência a “pagar para ganhar” devido às diferentes versões e vantagens relativas: partem da versão básica por € 49,99, até a versão deluxe por € 59,99 e até a versão definitiva por € 79,99. Claro, eles podem nos dar todas as pequenas vantagens deste mundo, mas se não sabemos como fazer bom uso deles, a situação não é desequilíbrio. No entanto, é inegável que para o jogo isso prova, mesmo a versão básica não condiz com o preço. Encarar o custo como um fator negativo, em uma revisão, é sempre uma questão sutil de avaliar, mas neste caso não podemos evitar: o Rust Console Edition é um produto de qualidade inferior em comparação com seu equivalente para PC, é completo e confiável, no entanto, custa muito mais.