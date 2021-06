O cosplay típico de Tifa do assassino é uma estátua e um espírito de luta – Nerd4.life

Faltam apenas alguns dias para chegar Final Fantasy 7 Remake Intergrade, a versão PS5 do amado RPG da Square Enix. Enquanto esperamos para conhecer os detalhes das novas aventuras de Yuffie, podemos desfrutar de uma nova aventura cosplay quem o fotografou Teva, o guerreiro do Sétimo Céu, amigo de infância do nosso herói.

Como você pode ver abaixo, Likeassassin sugeriu o traje de Teva traje clássico. Podemos ver que não falta nada na criação do cosplayer: a saia, meia-calça, suspensórios, luvas, luvas de combate e peruca estão perfeitamente de acordo com o que vimos em Final Fantasy 7 Remake. Também podemos notar que em uma das luvas estão anexados materiais que atuam como um gatilho de feitiço que pode ser usado em combate.

Como Ela é uma jogadora de cosplay de alto nível e, ao longo do tempo, tivemos a oportunidade de hospedar suas criações muitas vezes. Por exemplo, recentemente vimos a fantasia de Sassin de Ellie – ela é muito legal. O cosplay Zelda do Likeassassin também é celestial. Como não falar do cosplay Ciri de Likeassassin: é o mais lindo de todos. Finalmente, aqui está a fantasia de Triss do Likassassin – é melhor do que o esperado.

Se você prefere cosplay personalizado para Final Fantasy 7 RemakeEntão recomendamos: cosplay Tifa de irine_meier, Incredible. Vamos falar também sobre o cosplay Tifa Cowgirl do mochiiimarie: está pronto para rodeio. Finalmente, aqui está o cosplay Teva de Komori: Mostre suas habilidades.

Diga-nos, o que você acha de cosplay teva Impressionado? Você acha que foi bem feito ou já viu versões de alta qualidade do personagem?