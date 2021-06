Folheto de especialista “Desconto duplo e desconto” de 7 a 20 de junho: MacBook Air 2020, Redmi Note 9 e uma grande seleção de TVs inteligentes em oferta

Physio Sinicola





o novo Boletim de Especialistas Está cheio de grandes Ofertas A todos os amantes da tecnologia, obrigado pela promoção “Desconto e desconto duplo“. A partir de 7 O 20 de junho de 2021 Você pode aproveitar os preços com desconto em todo o catálogo de conhecidas redes de eletrônicos, principalmente disponíveis nos pontos de venda do grupo DGgroup Expert e Forte. Segundo a tradição, também será possível usufruir do parcelamento em 30 meses taxa zero!

A lista de produtos da oferta especial é bastante extensa. começa com Smart TV 4K HDR, Entre eles destacam-se os novos Xiaomi Mi TV P1 De 43 ″ a 399 €, o Samsung UE55AU7170UXZT De 55 a 529 euros e excelente LG NanoCell De 65 a 799 €, mais outros modelos fabricados com tecnologia Neo QLED ou OLED.

Para smartphones, vale a pena relatar Redmi Note 9 159 euros, OPPO Find X3 Lite a 399 euros, Samsung Galaxy S21 a 749 euros, Xiaomi Mi 11i a 699 euros iPhone 12 Pro Max Por 1299 euros. Também preste atenção a muitos notebooks em promoção, como notebooks premium MacBook Air 2020 Com um chip M1 e 512 GB de SSD por 1.249 euros. Além disso, há uma enxurrada de soundbars, monitores, smartwatches, impressoras, acessórios e eletrodomésticos, com uma customização especial de condicionadores de ar.

Na galeria abaixo, você pode navegar pelos arquivos panfleto completo para atualizar “Desconto e desconto duploVálido em pontos de venda para grupos DGgroup Expert e Forte. A mesma promoção também está ativa em pontos de venda especializados de outros grupos em outras regiões da Itália, mas sempre o aconselhamos a checar Ofertas disponíveis diretamente na loja.

Atualizamos o artigo para incluir um arquivo Novo folheto para especialistas do grupo Forte. Você pode encontrá-lo na galeria abaixo.

