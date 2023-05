Tesla está pronta para entrar em nossa casa: ninguém imaginou uma jogada tão ousada | Um sistema que poupa milhares de euros anualmente

As soluções da Tesla abrangem diferentes áreas, inclusive domésticas: as baterias Powerwall com desempenho aprimorado serão atualizadas em breve. A chegada do Tesla Powerwall 3 ainda não é oficial, mas alguns indícios são de que a espera será curta. Afinal, a empresa vem anunciando planos para melhorar este produto há algum tempo. A produção de energia deve aumentar em 50% e, com isso, a carteira de pedidos também estará entre as maiores do mercado.

Elon Musk fez uma série de escolhas nos últimos anos que o levaram a se tornar um inovador líder no mercado global. Suas aventuras capitalistas estão sempre na boca de todos. A SpaceX continua trabalhando para levar a humanidade a Marte, mesmo com os prazos mudando.

nervosismo é uma startup que visa levar a humanidade ao próximo nível, implantando chips cerebrais. mesmo inteligência artificial, Impulsionado pela OpenAIEle vê a mão de um empresário sul-africano. Em suma, as soluções propostas pela realidade de Elon Musk são tudo menos triviais. Nesse contexto também se encaixa tesla, esta inovação tenta seguir a eletricidade. O carro-chefe é aquele com o qual todos estamos familiarizados: carros que oferecem a tecnologia mais recente. Na verdade, porém, Existem outros produtos A empresa está espalhada por toda parte.

Tesla Powerwall 3 virão: serão os melhores do mercado

Um aspecto que Tesla não esqueceu de mencionar é o aspecto proporcional na vida doméstica. As casas de hoje exigem cada vez mais energia, num contexto socioeconómico que procura – pelo menos em teoria – Linha Impacto Zero e Soluções Ambientais. Por esse motivo, a eletricidade é uma importante alternativa à energia proveniente de fontes não renováveis. No mercado já é possível encontrar um arquivo Tesla Powerrollde baterias domésticas capaz de atender às necessidades da casa. Agora, porém, algo está se movendo no horizonte: uma atualização importante está prestes a chegar.

Na verdade, deve ser lançado em breve Tesla Powerwall 3, a nova versão do modelo antigo. Há uma conversa sobre um 50% de aumento na potênciaO que isso significa até 11,5 kW. também atraso Deve aumentar de acordo, os valores tocando entre os mais altos presentes na cena: estamos falando de Variando de 16 kW a 20 kW. Resumindo, a Tesla nunca para de inovar, mas também sabe como apertar os botões certos: Powerwalls são baterias eficazE Fácil de instalarque também se encaixa em certos contextos de design.