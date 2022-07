Netflix é o serviço de streaming menos satisfatório, mas também o mais importante para pesquisar – Nerd4.life

De acordo com um novo estudo da Whip Media, Netflix Ele ocupa o último lugar em valor percebido em comparação com outras oito plataformas de streaming. Ao mesmo tempo, muitos o consideram o serviço mais importante e indispensável.

entre plataformas secretasO HBO Max ocupa o primeiro lugar no que diz respeito à satisfação do cliente, apesar de ser um dos serviços mais caros do mercado. Rastreamento da plataforma Warner Discovery para Disney+, Hulu, Paramount+, Prime Video, Discovery+, Peacock e Apple TV+. Só finalmente encontramos a Netflix.

No entanto, o serviço Netflix ainda está lá primeiro lugar Na enquete “Se você só pode ficar com um, qual?”. A Netflix recebeu mais de 41% dos votos das pesquisas, enquanto o Hulu ficou em segundo lugar com 21%. O HBO Max completou os três primeiros, com 13% dos entrevistados dizendo que escolheram essa plataforma entre outras disponíveis.



Coisas estranhas 4

aqui dados Outros serviços: Disney + (nove por cento), Prime Video (seis por cento), Paramount + (2 por cento) foram as únicas outras plataformas com mais de 1% dos votos. Apple TV+, Discovery+ e Peacock marcaram exatamente um ponto percentual. Três por cento dos entrevistados disseram que desistiriam totalmente da transmissão, enquanto os três por cento restantes escolheram uma plataforma diferente das nove listadas.

Muitos consideram a Netflix indispensável, mas ao mesmo tempo acham que a plataforma não gerencia bem seu conteúdo.