Asteroide realmente virou

baixar jogador

A NASA tem confirmado Ela conseguiu desviar o caminho orbital do asteróide Demorphos sozinha Missão DART (Double Asteroid Redirection Test). A sonda colidiu com o pequeno orbe em 27 de setembro a uma distância de cerca de 11 milhões de quilômetros da Terra, como parte de um teste muito importante para verificar a possibilidade de evitar uma colisão catastrófica de asteroides com nosso planeta no futuro. Os resultados, que superaram as expectativas, confirmaram que a técnica de deflexão funciona e que pode ser aplicada em escalas maiores se um asteroide perigoso for identificado na Terra.

Demorphos tem uma largura máxima de 160 metros e orbita um asteroide maior, Didymus, com um diâmetro máximo de 780 metros. Depois de atingir o DART – que tinha uma massa de mais de 600 kg e um corpo cúbico central de aproximadamente 1,3 metros de comprimento – o período orbital de Demorphos (isto é, o tempo que o pequeno asteróide levou para completar um círculo completo em torno dele em Didymos) passou de 11 horas 55 minutos a 11 horas 23 minutos . A mudança de 32 minutos indica que após a colisão Demorphos se aproximou de Dídimo por algumas dezenas de metros, mudando sua órbita.

A NASA estabeleceu o objetivo de declarar a mudança do período orbital bem-sucedida por pelo menos 73 segundos. A mudança detectada pelos vários telescópios supera a previsão mais otimista da agência espacial, explica Nancy Chabot, uma das pessoas encarregadas da missão: “É uma diferença de 4% do período orbital de Demorphos em torno de Didymus. O DART deu um pequeno impulso . Mas se quisermos repetir o experimento “No futuro, teremos que fazer isso com muitos anos de antecedência. O período de despertar é a chave para poder colocar em prática esse tipo de deflexão de asteróides como parte de um estratégia de defesa planetária.”

Existem bilhões de asteróides e seus fragmentos em órbita ao redor do sol. A hipótese mais popular é que é o que sobrou do “disco protoplanetário”, a massa massiva de poeira e gás que orbitou o Sol bilhões de anos atrás e que se passou desde que os planetas e satélites naturais do sistema solar que vemos hoje se formaram. Quase todos os asteróides estão localizados no “cinturão principal”, que é um grande anel de detritos orbitando o Sol, entre as órbitas de Marte e Júpiter a uma distância segura de nós.

Colisões e outros eventos podem atrapalhar as órbitas de alguns desses asteroides, aproximá-los do nosso planeta, e são esses que são controlados. Sistemas de detecção e rastreamento do asteroide mais próximo ao longo do tempo permitiram a classificação de quase dez mil asteroides com diâmetro de pelo menos 140 metros, o que poderia causar destruição significativa em escala regional em caso de colisão. Nenhum asteroide conhecido parece representar uma ameaça direta à Terra no próximo século, mas ainda é importante não ser pego desprevenido.

Por esse motivo, nos últimos anos, vários grupos de pesquisa trabalharam em algumas soluções experimentais para “letras” de asteróides, ou seja, para mudar sua órbita. Uma tecnologia promissora e de exploração, o colisor cinético, é atingir o asteroide com uma sonda quando ainda estiver muito longe da Terra, para que seu novo caminho não ultrapasse o do nosso planeta. O DART demonstrou a viabilidade dessa técnica, pelo menos em pequena escala, por meio de um experimento do mundo real mais confiável do que a simulação por computador. Os asteróides não têm uma densidade homogênea, eles têm formas muito diferentes e outras propriedades físicas que são difíceis de prever e incluir na simulação.

Apesar do importante resultado obtido com o DART, a NASA tem mantido certa cautela quanto aos seguintes desenvolvimentos de sistemas de deflexão, justamente porque cada asteroide possui características próprias. Derivando de uma regra geral que influencia o comportamento dos asteróides seria errado. No entanto, os dados recolhidos permitirão melhorar significativamente a simulação computacional da colisão, tornando-a mais precisa.

Outros dados da missão foram coletados pelo LICIACube, um satélite (cubos) aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos, operado pela Agência Espacial Italiana (ASI) e construído pela Argotec, empresa espacial de Turim especializada na produção de microssatélites. Depois de viajar por um ano no DART, o LICIACube se desprendeu da sonda para se posicionar a cerca de mil quilômetros do ponto de impacto.

Nas horas seguintes ao impacto, o LICIACube observou e fotografou a nuvem de detritos que se elevou do Dimorphos, e é importante para reconstruir a extensão e os efeitos do impacto.

Demorphos foi então observado por muitos telescópios na Terra e pelos telescópios Hubble e James Webb, o observatório mais poderoso do espaço. As observações foram usadas para medir as menores diferenças no brilho aparente do asteróide e seu companheiro Dídimo, a fim de verificar a mudança de órbita. Do ponto de observação na Terra, Dimorphos passa na frente e atrás de Didymos, produzindo constantemente pequenos eclipses parciais. Ao calcular sua duração, é possível estimar a velocidade com que o asteroide menor orbita o maior e obter dados para verificar se o impacto com o DART realmente envolve uma mudança no período orbital.

Dimorphos e Didymos continuarão a servir como guardas particulares nos próximos anos. A Agência Espacial Europeia (ESA) planeja voltar a visitar Dimorphos e Didymos com a missão Hera em cerca de quatro anos para fornecer novos detalhes sobre suas condições. A nova missão faz parte da Avaliação de Impacto e Deflexão de Asteroides (AIDA), uma importante colaboração entre agências espaciais dedicadas ao estudo e desenvolvimento de sistemas de drenagem de asteroides.