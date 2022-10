BMW M2: cheio de potência, mais potente

Finalmente sem lenço – Após cerca de quatro meses de fotos mostrando uma empilhadeira ainda disfarçada durante uma sessão de testes na pista, aqui ficam as fotos BMW M2 Final, que estará disponível emabril subordinar 2023. Mais poderoso e ousado, com o DNA do superesportivo BMW acentuado por uma aparência muito poderosa que o distingue em um vislumbre do regular Série 2 Coupe: com o novo BMW M2, no ano do seu cinquentenário. Divisão de automobilismo, a casa bávara colocou mais uma peça em sua longa tradição de carros compactos de alto desempenho (por aqui Dez BMW A Dama Que Fez História). O objetivo é superar o sucesso de vendas da geração anterior, que foi produzida em 60.000 unidades e agora está pronta para passar o bastão para o novo modelo.

Músculos à vontade, mas apenas quando são necessários – Como costuma acontecer com os modelos superesportivos, há muitas mudanças estéticas que caracterizam o novo modelo BMW M2 Do cupê que sinto falta. Mas desta vez, os designers da casa bávara realmente “exageraram”, dando uma dose extra de músculo que confere ao carro uma presença importante na estrada, como também enfatizado pelas grandes rodas de liga leve de diferentes tamanhos (19″ frente, 20 ” traseira) e sua correspondência, a pedido, com pneus de corrida. Cada intervenção individual na carroceria é resultado de estudos aprofundados para melhorar a entrada e o fluxo de ar exatamente onde é necessário, ou para ajudar a resfriar peças mecânicas submetidas a maior estresse térmico, bem como Melhoria de eficiência Aerodinâmica. Aqui estão algumas das características com forte impacto estético, como as três grandes aberturas quadradas no pára-choques dianteiro, um spoiler “lip” na cauda, ​​um grande difusor traseiro de onde saem dois pares de tubos de escape, ou ainda, o parte inferior muito alargada dos quadris.

Instale o motor M3 – quanto mais esportiva a carroceria, com superfícies mais nítidas e pronunciadas, mas também muito menos decoração do que todas as outras versões do Série 2 Coupe (por exemplo, a moldura cromada que decora a grade de rim duplo desapareceu), juntamente com a mecânica com uma impressão digital corrida clara. Se fosse Tração Traseirade novo BMW M2 Combinado de série com o diferencial ativo M, uma marca que os entusiastas da marca dão como certo, 90 cavalos de potência a mais que o modelo da geração anterior está nas notícias. Sob o capô, agora, eles quelam bem 460 cvAlimentado por um motor de seis cilindros bi-turbo de 3,0 litros que difere em apenas alguns detalhes daqueles que alimentam os maiores e mais potentes BMW M3 e M4.

super desempenho – Aproximando-se da zona vermelha do conta-rotações, fixada em 7200 rpm, a fabricante promete novidades BMW M2 Desempenho excepcional, com aceleração de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos para a versão com caixa de velocidades automática M Steptronic com apenas oito marchas e décimos de segundo com Transmissão manual Seis velocidades, que a BMW queria manter para não decepcionar as expectativas dos clientes da velha escola. A velocidade máxima declarada é de 250 km / h, mas ao encomendar um pacote especial, será possível mover o limite para a intervenção do limitador eletrônico para 285 km / h.