Melhores ofertas do Amazon Prime Day para outubro

Anunciado como uma surpresa, e esperado ao longo de setembro, que Festival de Outono Finalmente entre nós e com ele, também há muitas, muitas ofertas dedicadas aos membros do Amazon Prime que, além de desfrutar dos muitos benefícios incluídos no serviço, agora também poderão usufruir de benefícios e descontos exclusivos.

E assim por diante, A partir da meia-noite de 11 de outubroe nas próximas 48 horas será possível adquirir muito mais itens a preços incríveis, com mais descontos do que as promoções mais importantes (e esperadas), como os tão esperados tours Sexta-feira negra 2022.

As danças começam, então, e nós No Tom’s, só podemos ficar na linha da frente para lhe oferecer os melhores descontosnaquela que será uma exposição particularmente rica e variada, mas antes de começar, só podem ser convidados Assine o Amazon Prime o mais rápido possívelE a Aproveite o primeiro mês grátis que a Amazon oferece a todos os novos clientes Ou seja, mesmo que você faça login na corrida, ela ainda permitirá o acesso aos descontos Prime!

Após completar o período anterior, você pagará mais tarde Apenas € 49,90 por ano (ou 4,99€ por mês), e a possibilidade de usufruir não só das ofertas das próximas 48 horas, mas também e sobretudo de uma série de excelentes serviços adicionais, como Amazon Prime Videocom filmes e séries de TV exclusivos, ou: música amazônicaCentenas de e-books e quadrinhos leitura chavesem contar o conteúdo do jogo e os jogos todo mês sem custo adicional Jogos de primeira; Sem esquecer o sempre excelente (e agora conhecido) frete grátis em muitos produtos.

Vocês são estudantes? Melhor ainda! Porque você pode se inscrever no programa premium amazona prime estudante Que além de oferecer um serviço de teste de 90 dias, a sexta Ele garantirá os mesmos serviços e benefícios do Amazon Prime, mas por apenas € 24,95 por ano!

Mas quais produtos você realmente não pode perder neste outono?

Lista de opções com desconto feitas pela Amazon É realmente amplo e variado É por isso que decidimos oferecer várias ideias de compra, naquele que será um programa particularmente excepcional e rico, que começará diretamente deste artigo. No entanto, não fuja, pois esse conteúdo já está lá, Forneceremos em tempo real apenas as melhores ofertas Prime Day 2022abrangendo todas as áreas de commodities oferecidas pelo portal, e garante a você os preços mais baixos, ou em qualquer caso as melhores ofertas disponíveis, mesmo em produtos do mais alto nível, como Smart TVs, smartphones, bem como dispositivos e itens de jogossem esquecer os produtos sempre desejáveis ​​(e com desconto) Eco da Amazônia!

No entanto, lembramos que se não quiser perder nenhuma das excelentes ofertas de Prime Day 2022 Mas, antes de sair, sugerimos também que você dê uma olhada em nossa coleção Três canais de Telegram dedicados a ofertaso local ideal para receber informações sobre descontos e promoções em tempo real, e com uma seleção de itens acessíveis graças à assinatura dos canais ofertas, Hardware e Tecnologia E a roupas e esportes. Feliz compras!

