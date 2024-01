Deseja cancelar a assinatura do e-mail? Nova solução Gmail

Com o novo recurso lançado pelo Google no Gmail, agora é possível cancelar a assinatura de e-mails com mais facilidade: veja como.

Entre as muitas soluções oferecidas pelo Google, o Gmail é sem dúvida uma das mais populares. O serviço de e-mail gratuito do BigG conquistou um público crescente de usuários ao longo dos anos. O crédito também vai para as muitas melhorias que o Google queria introduzir Para tornar o uso do Gmail mais conveniente e satisfatório. Ainda hoje, a gigante de Mountain View sabe como atender às necessidades de quem utiliza regularmente o seu serviço de e-mail.

Gmail, agora você pode cancelar a assinatura de e-mails instantaneamente

Há apenas algumas semanas, vazou a notícia de que o Google quer trabalhar em uma solução que permitirá aos usuários fazer isso Cancelar suas assinaturas de e-mail é muito mais fácil. Não tivemos tempo suficiente para entender os detalhes desta interessante inovação antes que sua chegada fosse praticamente confirmada.

Na verdade, alguns usuários notaram um “Cancelar subscrição“no aplicativo Gmail. Então o Google decidiu colocar este botão Abaixo da linha onde aparece o assunto do e-mailpraticamente diretamente acima do conteúdo escrito.

Uma excelente inovação, lançada pela Google, que agora permite a todos os utilizadores do Gmail cancelar a subscrição da newsletter de uma forma muito mais simples e rápida. Quais são as mudanças em relação ao passado? Fácil de dizer.

Na verdade, até agora, para cancelar a assinatura de emails, era necessário seguir um processo que consistia em muitos outros passos. Como primeiro passo, você teve que clicar no menu de três pontos Localizado na parte superior de uma mensagem recebida no Gmail. Feito isso, o usuário deverá clicar na opção “Cancelar Assinatura”.

Em vez disso, foi possível Role até o final do conteúdo Encontrar sempre o link “cancelar inscrição” caso o remetente do e-mail o inclua no final do conteúdo escrito.

A nova versão estreia no iOS: basta um toque

Com esse novo recurso introduzido pelo Google, tudo fica mais fácil. Você não precisa mais clicar no menu de três pontos ou mesmo rolar até o final do conteúdo escrito. Na verdade, tudo o que os usuários precisam fazer é Basta clicar uma vez neste recurso Para cancelar a assinatura de e-mails indesejados.

Isto é essencialmente uma repetição do que já era possível com a versão web do Gmail, Sempre graças a um botão dedicado. Também neste caso, de fato, o botão está localizado abaixo da linha de assunto.

O Google queria apresentar esse novo recurso primeiro no iOS. No momento, não se sabe o momento do lançamento do novo recurso no Android.