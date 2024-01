Se você tem um iPhone, não pode deixar de conhecer esta função: uma conversa ultrassecreta com seus contatos

Entre os diversos recursos pouco conhecidos dos iPhones, existe um que permite a criação de chats secretos que são compartilhados apenas por meio de links.

iPhones são dispositivos com tantos recursos que muitas vezes é fácil ignorar alguns deles. Entre os menos conhecidos, mas ao mesmo tempo entre os mais úteis, está um que permite criar conversas e chats tão secretos que só quem recebeu o convite tem acesso a eles. A parte mais curiosa desta história é que, Para criar esses chats, você não precisa usar o WhatsApp, mensagens tradicionais ou qualquer outro aplicativo de mensagens instantâneas.

Muitas vezes precisamos nos comunicar ou apenas anotar informações que devem ser compartilhadas apenas com algumas pessoas. Existe um aplicativo em iPhones que permite fazer tudo isso sem precisar fazer em aplicativos de terceiros: o aplicativo Notes. Ao contrário do que muitos usuários pensam, a Apple permite que seus usuários não apenas criem notas, mas também as compartilhem e atualizem em tempo real apenas com quem quiserem.

O aplicativo Notes no iPhone pode ser transformado em um bate-papo secreto

Quem já tem um iPhone há algum tempo sabe disso O aplicativo Notas é valioso porque é provavelmente a maneira mais rápida de anotar tudoDe números de telefone a senhas e sessões de brainstorming. No entanto, muitas notas só são úteis se puderem ser compartilhadas com outras pessoas, mas felizmente a Apple também levou isso em consideração.

Depois que um usuário tiver escrito uma nota, ele poderá tocar no ícone de compartilhamento na parte superior da tela (que parece uma caixa com uma seta apontando para cima) E selecione a opção “Enviar uma cópia”. Na lista suspensa que aparece. A seguir, você terá que escolher um contato e como enviar a nota. Às vezes, o aplicativo irá sugerir um contato entre as pessoas com quem você conversa com mais frequência, mas alternativamente você pode selecionar o ícone do aplicativo e continuar a partir daí. Por exemplo, se um usuário clicar no Gmail, ele poderá enviar uma cópia do texto para qualquer pessoa nos Contatos que tenha um endereço de e-mail nesse serviço.

Nessas notas compartilhadas também é possível colaborar e assim permitir que outra pessoa as edite, mas o processo e as regras são um pouco diferentes. É importante que a colaboração esteja aberta apenas a pessoas com um ID Apple e que tenham ativado o aplicativo Notas nas configurações do iCloud. No menu Compartilhar, você pode escolher Colaborar em vez de Enviar uma cópia e clicar em Somente pessoas convidadas podem editar.

Depois de compartilhar uma nota, você também pode ver um histórico de alterações feitas pelos colaboradores: Ao deslizar para baixo, você verá a data e a hora da alteração na parte superior da tela. Ao deslizar de baixo para cima na nota, você pode ter uma visão geral de todas as atividades dos colaboradores.