Amazon, como fazer o pedido antecipado: do PC ao smartphone, todas as etapas essenciais

O guia essencial e prático para fazer uma pré-encomenda na Amazon: PC e Smartphone, todos os passos básicos.

Quem sabe como seria se não fosse a pandemia Coronavírus. Quem sabe se a tendência agora na moda explodiu Comércio eletrônico e compras (mais ou menos compulsivo) online. talvez. Nunca saberemos, embora a sensação seja de que eles teriam saído de uma forma ou de outra.

A Covid nos deixou as compras online como um presente. Compras de qualquer tipo: Desde comida a roupa, passando por todo o tipo de compras com descontos e ofertas anexadas. aqui Amazonas O comércio eletrônico se tornou o número um no mundo. Assinantes da Amazon Primeiramente Eles podem desfrutar de inúmeras vantagens, incluindo a maior parte da plataforma de streaming, que com certeza deve ser utilizada se fizermos muitos pedidos. Sim, ordens. Encomendas e pré-encomendas.

Ao pré-encomendar na Amazon, os procedimentos de pagamento são os mesmos de um pedido normal

Agora você pode encomendar facilmente itens na Amazon: produtos que ainda não foram lançados. Você também será notificado por meio de notificações quando seu item pré-encomendado for enviado, tudo sem gastar nenhum dinheiro até que o item pré-encomendado seja enviado, mediante o pagamento de uma taxa no máximo Isso vai acontecer há alguns dias. O procedimento de pagamento é semelhante ao de um pedido normal da Amazon: o usuário cliente receberá Atualizações por e-mail Você poderá verificar o status progresso Encomende a qualquer momento.

Reserve pelo menor preço garantido (Apenas para anúncios de vendas em que este texto apareça) Simples e intuitivo, cada vez mais utilizado principalmente para peças de vestuário populares, que muitas vezes não temos tempo de comprar, porque já estão esgotadas, ou não encontramos as nossas peças. É isso. Acesse a plataforma, faça login na sua conta (muitas vezes obrigatório) e na barra superior escreva o nome do produto que pretende encomendar.

Ao clicar no ícone da lupa, depois de selecionar o produto que lhe interessa e ler a descrição que confirma o produto pretendido, verifique a data de lançamento (se disponível) e sobretudo verifique a disponibilidade da opção de reserva. Preço minimo. Se houver, é isso.

Nos smartphones e tablets, tudo é igualmente simples e intuitivo. Você deve sempre começar pela sua conta, escrever o nome do produto desejado, Verifique sempre a descriçãocertifique-se de que tudo realmente corresponde ao que você deseja comprar e clique no botão de pré-encomenda agora.

Preste atenção ao endereço de entrega Está informado na seção endereço de entrega, não é um pequeno detalhe, evitará problemas desnecessários, e por fim selecione a opção de pagamento que pretende utilizar para finalizar o pedido. Você quer usar um? Método de pagamento diferente Dos já selecionados? Não tem problema: adicione um novo cartão à sua conta Amazon. Então espere: com notificações e acompanhamento de compras, você terá tudo sob controle.