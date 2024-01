16GB/1TB com tela FHD+ de 6,6″ e câmera de 50MP: o smartphone MONSTER encanta a todos

Umidigi g5 mica É mais do que apenas um smartphone, é um companheiro durável com um impacto poderoso Andróide 13 Com resistência indestrutível ao telefone. Com certificação IP68, este telefone à prova de choque foi projetado para resistir aos desafios do dia a dia e oferecer desempenho confiável em qualquer situação.

o Tela de 6,6 polegadas com resolução FHD+ Ele oferece uma experiência de visualização envolvente, enquanto a câmera de 50 MP captura imagens nítidas e detalhadas. Resumindo, esse modelo da linha Mecha está pronto para te dar tudo e muito mais que você pagou na Amazon Apenas 144 euros Incluindo envio via Primeiramente.

UMIDIGI G5 Mecha, um monstro de smartphone em suas mãos

Poder Bateria de 6000mAh Garante durabilidade excepcional, permitindo que você use seu telefone por muito tempo sem se preocupar em ficar sem carga. Além disso, graças à função de reconhecimento facial, o acesso ao seu telefone é rápido e seguro, enquanto a presença do GPS garante uma navegação precisa onde quer que você vá.

Memória interna 128 GB ou 1 TB Oferece amplo espaço para armazenar todas as suas fotos, vídeos e aplicativos favoritos. Além disso, a função OTG permite conectar dispositivos externos para aumentar a capacidade de armazenamento.

com SIM duplo 4GUMIDIGI G5 Mecha permite gerenciar facilmente chamadas e conexões de dados em dois números diferentes. Sua durabilidade e versatilidade fazem dele o companheiro perfeito para quem procura um celular que aguente qualquer aventura.

Concluindo, se você está procurando Celular durável Com desempenho avançado, o UMIDIGI G5 Mecha é a escolha ideal. Ele combina o poder de um processador Android 13 com a robustez de um telefone à prova de choque, dando a você a liberdade de explorar sem limites. Adquira agora aproveitando a promoção no Amazonas Empurre-o Apenas 144 euros Incluindo envio via Primeiramente.

READ Descubra um buraco negro gigante, cuja massa é 32 bilhões de vezes a massa do Sol. Imagem Se você deseja atualizações sobre este assunto, digite seu e-mail na caixa abaixo: Ao preencher este formulário, concordo em receber informações sobre os serviços desta página de acordo com a Política de Privacidade.

Este artigo contém links afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.