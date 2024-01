Apple AirTags encontrou uma maneira de usá-los sem comprometer a privacidade: o que você precisa saber

Hackear AirTags da Apple: Todas as dúvidas em relação à privacidade foram dissipadas e foi encontrada uma forma de utilizá-las sem maiores problemas. por isso.

Um aparelho que tem despertado admiração, curiosidade, mas divisão desde seu lançamento durante o evento “Spring Loaded” da Apple em 2021. Sinais pneumáticosum dispositivo projetado para ajudá-lo a encontrar facilmente qualquer coisa perdida, Ele pode ser localizado através do aplicativo onde.

dispositivo Único em alguns aspectosO que na verdade resolve muitos problemas para nós pensando Para um conjunto de chaves Para carro ou casa, um Bagagem de viagem No aeroporto, mesmo carteira Onde praticamente “toda a nossa vida” está dentro. Mas são estas as mesmas propriedades que o tornam fácil de implementar e discreto no dia a dia, e ainda mais a um custo relativamente baixo (cerca de 40 euros, promoção mais, promoção menos) Eles permitiram que fosse abusadoIndo bem Além da detecção de objetos.

Dois conceitos impedem o uso de AirTag para perseguição. O que a Apple fará?

Assim, o AirTag se tornou um dispositivo muito controverso. Criminosos usam para fraude E Violência doméstica, Invasão completa da nossa privacidadeembora a Apple tenha tomado medidas para tomar precauções destinadas a alertar os usuários de iPhone e Android se um AirTag estiver próximo por um longo período de tempo sem a presença do iPhone do proprietário, o que pode indicar que um desses dispositivos está instalado no dispositivo. Rastrear secretamente seus usuários.

Mudanças foram feitas e passos foram dados nesse sentido. Mas, quer por medo, quer por uma cultura de suspeita razoável, muitos permaneceram intrigado Uma compra que, dependendo da forma como for utilizada, pode trazer benefícios diretamente proporcionais às fábricas de maçã. Aparentemente, pelo menos por enquanto. Sim, porque pesquisadores de segurança da Universidade Johns Hopkins e de San Diego, Califórnia, desenvolveram um algoritmo O que tira todas as dúvidas.

Eles afirmam ter desenvolvido um Esquema de criptografia Para resolver a questão da privacidade, dando prioridade à detecção de AirTags potencialmente maliciosas, mas ao mesmo tempo mantendo o máximo de privacidade para os utilizadores. A solução é construída com base em duas áreas de codificação unificadas. O primeiro elemento é “Compartilhamento secreto“, que permite criar sistemas que não podem revelar nada sobre o dono da AirTag.

O segundo conceito é “Codificação de correção de erros“, foi projetado especificamente para separar o sinal do ruído e manter a robustez dos próprios sinais, mesmo que adquiram erros ou corrupção. A bola está no campo da Apple, que determinará se essa ideia pode se tornar realidade e de uma vez por todas todos dissipam dúvidas sobre esses dispositivos. Será realmente Um grande ponto de viragem.