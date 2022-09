Nintendo Direct: todas as notícias e jogos transmitidos ao vivo em 13 de setembro de 2022

Não há mais conversa, então, aqui Todas as notícias e trailers dos jogos do Switch apresentados no Nintendo Direct em 13 de setembro de 2022 .



Estamos falando imediatamente com o trailer do Fire Emblem Engage. O novo jogo se passa no reino de Eleus, que sempre foi devastado pela guerra. O estilo parece ser uma evolução do que foi visto no capítulo final, com algumas celebridades como Marth e até dragões retornando. No entanto, a dobra de batalha sempre parece a mesma, por sua vez, com as unidades clássicas da série, como os Cavaleiros de Pégaso, infantaria de vários tipos e muitos feitiços. O jogo chegará ao Nintendo Switch em 20 de janeiro de 2023. O jogo também chegará com a Devine Edition, uma edição embalada para colecionadores.

Apresentado por Yoshiaki KoizumiDirect continua com It Takes Two, o premiado jogo “indie” da EA. Chegará em 4 de novembro. Continua com Fatal Frame, ou melhor, com o anúncio de Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, que chegará ao Switch no início de 2023, e Volume 2 Xenoblade Chronicles 3.

Depois veio o briefing dos subprodutos: Bob Esponja: The Cosmic Shake chegando em 2023, anunciando o belo punho de boxe fitness da North Star, um jogo que combina as façanhas de Ken, o Guerreiro, com um produto fitness: o que mais você poderia pedir? Chegará em março de 2023. Depois é a vez de OddBallers, que chegará em 2023 e Tunic, que mudará para o Switch em 27 de setembro de 2022.

Continuando com Front Mission 1st and 2 Remake, uma estratégia histórica para PlayStation, chegando em 2023, e o mais recente Harvest Moon, que estará disponível em um ano, Story of Seasons A Wonderful Life revive tudo o que tornou a série tão popular. Expande-o com a mais recente tecnologia.

O jogo continua com o primeiro Splatfest de Splatoon 3 e outro grande anúncio: o trailer de Octopath Traveler 2. O jogo pega o amado estilo em 2.5D e re-propõe a atmosfera e o estilo que fizeram do primeiro capítulo da Square Enix um sucesso de público e críticos. O jogo chegará em 24 de fevereiro de 2023.

Outra rodada de jogos: Fae Farm parece um clone social de cruzamento de animais, jogável com amigos, mas com o mesmo nível de personalização. Ele chegará na primavera de 2023. Para o aniversário de 35 anos de Final Fantasy, a Square Enix anunciou Theatrhythm Final Bar Line, uma enorme coleção de músicas de Final Fantasy tocando no Switch: há quase 400 músicas diferentes, além de mais conteúdo. . Será lançado em 16 de fevereiro de 2023.

Continua com orgulho italiano: Mario + Rabbids: Spark of Hope, disponível a partir de 20 de outubro. No Direct, alguns itens do Season Pass foram introduzidos, bem como algumas novas sequências de jogabilidade.

Mude o gênero e retorne à simulação de vida com Rune Factory 3 Special, talvez o foco seja mais no lado romântico do gênero, que está chegando em 2023. Ele continua com alguns próximos jogos N64 para assinantes do Nintendo Switch Online. Não há tempo para reclamar que este é o anúncio: GoldenEye para o N64 estará disponível online em breve.

De volta ao dia, vem Switch Various Daylife, uma experiência 2D bizarra da Square Enix. Ele continua com o Factorio e chega ao Switch em 28 de outubro de 2022.

Em Mario Strikers: Battle League Football, o segundo pacote de conteúdo chegará com Pauline e Diddy Kong em setembro de 2022, um novo estádio e novas peças de armadura. Novo curso, novo JRPG: Atelier Ryza 3 está programado para começar em 24 de fevereiro de 2023. Mario Kart 8 Deluxe Extra Track Pack 3 foi revelado e chegará em Reverse 2022 com 8 novos cursos.

O Nintendo Switch Sports finalmente receberá uma atualização que adicionará golfe e 21 novos campos para jogar com seus amigos.

Agora é a hora de Shigeru Miyamoto, Velho, mas sempre tão bonito. Foi anunciado pela primeira vez que o Nintendo World abrirá em Hollywood em breve. Em seguida, ele mencionou que Pikmon Bloom está disponível para dispositivos móveis, que é uma versão revisada do Pokémon Go com Pikmin como heróis. Depois de Bloom, chegou o anúncio de um novo capítulo: Pikmin 4 chegará ao Switch em 2023!

Para o grand finale, o novo Nintendo: Just Dance 2023 é um caixa eletrônico e este ano não deixará de fazer milhões de jogadores dançarem a partir de 22 de novembro. Harvestella, um novo JRPG da Square Enix, continua a ser anunciado. Os desenvolvedores o classificam como um RPG de simulação de vida e chega em 4 de novembro.

Você não pode perder Bayonetta 3, a tão esperada ação da Platinum Games. No Direct, uma nova jogabilidade foi introduzida, temperada com os habituais movimentos elegantes de uma bruxa. Um novo trailer será lançado em breve. Continuamos com Master Detective Archives: RAIN CODE, um emocionante jogo investigativo com elementos sobrenaturais. O jogo chegará na primavera de 2023.

Resident Evil Village chegará no formato Cloud no Nintendo Switch. Em 28 de outubro, os usuários da Nintendo também poderão jogar a mais recente aventura de terror da Capcom. A oferta estará disponível a partir de hoje. Resident Evil Village, 2, 3 e 7 também estarão disponíveis na nuvem. O belo Sifu também foi anunciado e estará disponível no Nintendo Hybrid Console. Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion chega em 13 de dezembro de 2022. Radiant Slvergun está disponível hoje para Nintendo Switch. Endless Dungeon da SEGA chegará em 2023. Será jogável com até 3 amigos.

Tales of Symphonia Remastered será lançado no Switch no início de 2023. O jogo é um relançamento da obra-prima do GameCube. Continuaremos com uma rápida recapitulação dos muitos jogos de terceiros nos próximos meses e continuaremos com Kirby’s Return to DreamLand Deluxe.

Final direto com o clássico “One More Thing”: Finalmente The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 mostra-se em todo o seu poder. Novas cenas de jogabilidade, mas acima de tudo Novo título: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Data de lançamento: 12 de maio de 2023.

Um final épico que era inimaginável, o que você acha?