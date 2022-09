Telegram, grandes novidades chegando: tudo vai mudar | Whatsapp está prestes a entrar em colapso

O aplicativo de mensagens mais usado atualmente pelos usuários em todo o mundo é definitivamente o WhatsApp (que ainda hoje detém o recorde), no entanto, é imediatamente seguido pelo Telegram, que fez da criptografia de ponta a ponta sua espinha dorsal, tornando-se certificado pela The catchment área é cada vez maior ao longo dos anos.

Esses aplicativos geralmente são adequados para novas atualizações, que sempre oferecem recursos úteis que melhoram a experiência geral do usuário.

Um dos pontos focais quando se trata de mensagens (assim como a web em geral) é definitivamente segurança. De acordo com os últimos rumores, a intenção da empresa é tornar o acesso à sua conta mais seguro, principalmente quando se trata de acessar a partir de novos dispositivos que nunca foram usados ​​até então.

O que pode acessar o Telegram

Até agora, de fato, o sistema usado pelo Telegram fornece um sistema clássico para Documentação de dois fatoresque inclui o uso de uma senha adicional que pode ser usada em caso de acesso a um novo dispositivo, que se encaixa facilmente em sistemas de hackers.

Intenção, neste caso, é intenção Adicionar um endereço de e-mail Que o usuário pode usar para acessar o novo dispositivo a ser cadastrado de forma segura e simples. Se você não quiser usar seu e-mail, é possível de outra forma Use sua conta do GoogleAssim, a capacidade de sincronizar sua conta do Telegram com o novo dispositivo é igualmente rápida.

Obviamente, essas suposições por enquanto ainda são simples, então teremos que esperar as comunicações oficiais do Telegram, que temos certeza que não durarão nas próximas semanas ou meses.

Lembramos que entre as últimas atualizações introduzidas recentemente pelo Telegram, está disponível o uso de ben . 10 novos pacotes de emojisAlém da capacidade de criar seus próprios emojis usando a plataforma emoji de telegramaEstá disponível única e exclusivamente para usuários registrados do Telegrama Premium.