Descubra um novo buraco negro inerte, o mais próximo da Terra até agora

Seguimos certas rotas diagonalmente na Via Láctea. E assim por diante buraco negro dormente Mais próximo da Terra interceptado até agora. A descoberta é obra de uma equipe liderada por um astrofísico Karim Al Badripesquisador emCentro Harvard-Smithsonian para Astrofísica dentro Estado unido. e em estudar Recentemente publicado na revista Avisos mensais da Royal Astronomical Society Explica que o novo buraco Sua massa é dez vezes maior que a massa do Sol.está localizado a cerca de 1600 anos-luz A partir de Terrana constelação de Ophiuchus e foi renomeado Gaia BH1. Al-Badri e sua equipe descobriram pela primeira vez um buraco negro inerte graças a nave espacial Gaia A Agência Espacial Europeia (ESA), que rastreia com precisão o movimento das estrelas da Via Láctea. Uso de dados de Jayaos pesquisadores conseguiram determinar que a órbita de uma das estrelas que orbitam GAIA BH1 contém alguns Irregular, o que significa que seu movimento foi alterado por alguma “força invisível”, assim como um buraco negro potencialmente adormecido nas proximidades. Assim, a equipe de pesquisadores usou Telescópio Gêmeos Norte No topo de Mauna Kea em Havaí Para examinar a velocidade e as oscilações, usando a mesma tecnologia que os astrônomos usam em análises mensuráveis planetas exteriores, causando uma oscilação semelhante à de uma estrela perto do buraco negro. “Nossas observações sucessivas em Gêmeos confirmaram, sem sombra de dúvida, que o sistema consiste em um buraco negro e uma estrela que gira em torno dele (ou seja.”sistema estelar binário») contém uma estrela normal e pelo menos um buraco negro inativo – diz o estudo -. Não conseguimos encontrar um cenário astrofísico e elementos plausíveis que pudessem explicar a órbita observada (oscilação) do sistema, a menos que inclua pelo menos um buraco negro”.

Mas ainda há muito a descobrir, porque os buracos negros nascem como resultado de uma explosão Super Novaapós o colapso da gravidade estrelas enormes com massa maior que 25 massas solares. Assim, a estrela explosiva que deu origem a este buraco negro deve ter uma massa 25 vezes maior que a massa do Sol. Publicidade Dos pesquisadores deste sistema binário em particular, a estrela que orbita Gaia BH1 certamente tem uma pequena anomalia porque orbita o buraco negro, mas geralmente segue sua órbita regularmente. Em suma, por que a estrela que orbita esse novo buraco negro supermassivo parece “normal”? A descoberta desse novo buraco negro inerte, em essência, abre as portas para perguntas de longo prazo, em vez de respostas de curto prazo. O objetivo será descobrir a gênese da formação não apenas desse sistema binário específico, mas também abrir a hipótese de que ainda existam muitos buracos negros adormecidos na Via Láctea. depois de tudo, “Eu estava me preparando para a longa jornada que nos perdemos, seguimos certas estradas na diagonal dentro da Via LácteaVamos nos perder novamente, para nos surpreender novamente,Nós, das províncias da Ursa Menor“.

