STRONG Google TV stick: como funciona a alternativa mais barata do Chromecast 4K

Desde que o Google lançou a nova versão do Android TV com a interface do Google TV, isso tem sido exclusivo dos sticks HDMI do Chromecast e, mais recentemente, de alguns fabricantes de TV selecionados, como Sony e TCL. A STRONG lançou um dos poucos dispositivos Android TV HDMI com Google TV no mercado italiano Com o streamer de mídia SRT41. É um produto que responde a um dos principais problemas das smart TVs: a inevitável obsolescência da plataforma de software. Ao contrário dos smartphones, onde os fabricantes dão mais atenção ao lançamento de atualizações de software, a manutenção de plataformas de software ao longo do tempo no mercado de TV é bastante rara. O perigo é que, após alguns anos, o componente Smart TV comece a perder o suporte de aplicativos e serviços existentes ou a capacidade de acessar novos aplicativos e serviços. Mas um interruptor desse tipo também pode ser usado para restaurar o brilho de TVs antigas, que originalmente não possuíam funções inteligentes avançadas, mas são totalmente funcionais. Solução FORTE, Além de oferecer todos os recursos do Google TV, também suporta vídeo 4K de até 60Hz e em HDRa um preço de tabela de 10€ mais baixo Chromecast com Google TV da Google, 59,90€ em comparação com 69,90€.

O que muda de fora e de dentro

A diferença de preço em comparação com o Google Strayer não é nada dramática, mas em produtos de margem mais baixa isso importa e implica que diferenças de hardware são esperadas. O design é, antes de tudo, claramente mais anônimo do que o design icônico do Chromecast do Google: um grande bastão preto, com um conector HDMI em uma extremidade e uma porta micro USB em um lado para alimentação.

Também encontramos a fonte de alimentação com um cabo USB, bem como uma pequena extensão HDMI para facilitar a instalação no caso de um hub muito estreito. A fonte de alimentação para o switch STRONG clássico requer 5 V / 1 A em USB e, ao contrário do Google Chromecast, pode ser conectado a uma porta USB na TV (com a desvantagem de desligar com a TV e em cada interruptor de alimentação você terá que esperar pela inicialização).

A plataforma de hardware é baseada no Amlogic S905X2 SoC, ou seja, Uma versão um pouco menos poderosa do que a instalada no Chromecast 4KO S905X3, com sua CPU ARM Cortex-A53 de 1,8 GHz de quatro núcleos (em vez do Cortex-A55 de 1,9 GHz), não possui todos os elementos de aprimoramento de IA do modelo superior. O SoC suporta a decodificação dos codecs de vídeo mais recentes, incluindo HEVC e AV1, bem como MPEG-4 AVC e VP9. Assim como o Chromecast, o STRONG Switch vem com 2 GB de RAM e 8 GB de armazenamento para o sistema operacional e aplicativos. A conectividade Wi-Fi é interessante, Wi-Fi 5 (802.11ac) e Dual Band e não falta Bluetooth 5, que é necessário emparelhar o controle remoto com um microfone embutido para comandos de voz, mas também para periféricos como controladores . A especificação fala sobre a saída HDMI 2.1, mas a saída de vídeo na verdade vai até 4K a 60Hz e a funcionalidade avançada da nova especificação não é suportada.

O controle remoto que acompanha é o clássico Google TV, mas com a grande adição de teclas para acesso direto ao Disney+, Netflix, Prime Video e o inevitável YouTube. Além dos botões usuais de volume, mudança de programa (para controlar a TV via HDMI-CEC), mudança de fonte, home, Google Assistant e configurações, encontramos um botão para selecionar os perfis de usuário do Google TV.

Dolby Vision e HDR não ‘sempre’ ativados quando ativados

Os principais recursos e a interface gráfica são os do Google TV, que não deixa muito espaço para customização por parte do fabricante do hardware. No entanto, vale destacar alguns aspectos relacionados à configuração do produto do ponto de vista da saída de áudio e vídeo. O STRONG SRT 41, como muitos produtos que executam o Android 11, não oferece suporte à comutação dinâmica de taxa de quadros. Por padrão, o dispositivo assume automaticamente a resolução máxima suportada pela TV à qual está conectado: no mais recente, será, portanto, 4K a 60 ou 30 Hz.

O switch suporta os formatos HDR, HDR10 e HLG, mas não Dolby Vision e, pelo que vimos, existem limitações importantes: O HDR pode ser definido no nível do sistema ou desligado, mas não pode ser ativado automaticamente com base no conteúdo. Também não é prático alterar a configuração manualmente antes de reproduzir o conteúdo HDR: mudar de um modo de vídeo para outro, na verdade, envolve reiniciar o dispositivo, com os tempos de inicialização relativos do Android.

Deve-se dizer que aqueles que optam por um stick HDMI geralmente o fazem para emparelhá-lo com uma TV mais antiga, que provavelmente suporta reprodução de vídeo 4K, mas não HDR, então você pode fechar os olhos. No entanto, neste aspecto específico, o Chromecast da Google está à frente.

No lado do áudio, não há configurações específicas, exceto o parâmetro que deve regular a saída de passagem para codificadores de áudio. Existem três opções: desligamento automático, completo e passagem “dependendo da compatibilidade do dispositivo”. De fato, verificamos que apenas a primeira opção garante que o áudio Dolby Atmos para serviços de streaming passe para a TV, caso contrário, com Netflix e Prime Video, o som vai para a TV de maneira simples 5.1. De resto, as configurações são as configurações básicas do Google TV.

A experiência do usuário é a experiência do Google TV, com algumas limitações

O Google TV não precisa de muita introdução agora. Esta é uma versão da Android TV em que a casa está fortemente voltada para recomendar conteúdo dos principais serviços de streaming e usar o Google Assistant, em vez da rede clássica de aplicativos.

A Play Store está lá, mas deve ser acessada por comandos de voz e o aparelho suporta os apps disponíveis para Android TV. Comparado com a versão do Google TV disponível em dispositivos Chromecast, como nas TVs, encontramos uma baixa integração do Netflix, cujos conteúdos não aparecem entre os sugeridos nas várias seções da interface, mas apenas nos resultados de pesquisa quando implementados através do Google Assistente ou caixa de seleção. Procurar.

O dongle STRONG é certificado pela Netflix e, portanto, oferece reprodução em 4K e até HDR deste aplicativo e, como mencionado anteriormente, suporta áudio Dolby Atmos dos principais serviços de streaming de vídeo.

Durante nossos testes, independentemente dos primeiros segundos após a inicialização ou atualização de aplicativos em segundo plano, Sempre achamos a navegação da interface do Google TV suave e responsiva, bem como nas principais aplicações. A resposta aos comandos de voz também é rápida. Tivemos alguns problemas especificamente com o Prime Video. Com a saída configurada para 60Hz, notamos uma reprodução suave de conteúdo 4K. A série original da Amazon “The Rings of Power”, em particular, provavelmente devido à sua alta taxa de bits, cria muitos problemas com a estabilidade da reprodução, com quadros congelados e áudio fora de sincronia. No geral com o Prime Video, notamos uma reprodução mais suave definindo manualmente a saída de vídeo para 24Hz, e ainda melhor diminuindo a resolução para 1080p. Embora a folha de dados tecnicamente fale sobre o suporte ao formato HDR10+, o Prime Video ainda aparece em HDR10 neste dispositivo. Pelo contrário, com a Netflix, não notamos problemas de reprodução independentemente da resolução e taxa de quadros, além de um pequeno atraso na interface ao reproduzir um vídeo 4K.

Também testamos o switch com jogos em nuvem GeForce Now usando um controlador Bluetooth, mas mesmo que o serviço estivesse tecnicamente funcionando, via Wi-Fi encontramos um atraso significativo que torna praticamente impossível fazer com que qualquer título no fluxo funcione corretamente.

Discreto, mas preste atenção ao preço

Por fim, o STRONG stick oferece a experiência clássica do Google TV, com uma interface flexível e responsiva e amplo suporte para todos os principais serviços de streaming, mesmo em 4K, HDR e com áudio Dolby Atmos, além de todos os aplicativos do ecossistema do Google TV. Comparado ao seu concorrente direto, o Chromecast com TV 4K do Google, suporte a Dolby Vision e gerenciamento de HDR mais completo estão perdendo. O Chromecast também recebeu recentemente uma atualização para o Android 12, enquanto o sistema operacional aqui ainda está preso na versão 11. Além disso, considerando alguns problemas com o Prime Video, economizar apenas 10 euros pode não valer a pena. Pelo mesmo preço, também há o Fire Stick 4K da Amazon como alternativa, que também oferece suporte a Dolby Vision, embora ofereça um processador menos potente e menos RAM. Basicamente, um produto é avaliado com base no preço em que é encontrado em comparação com as alternativas.