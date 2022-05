‘Ready and Available’ continua com novas ofertas em GPU e PC – Nerd4.life

A iniciativa continua “Pronto e disponível” Lançado pela Nvidia há algumas semanas com Novas ofertas para placas de vídeo Série RTX 30 . Computadores pré-montados estão disponíveis em varejistas italianos.

Com um programa “Ready and Available”, a Nvidia alerta os usuários sobre as promoções atuais para a compra de GPUs a preços acessíveis dos varejistas participantes. Estas são as ofertas atualmente ativas na Itália para placas de vídeo da série RTX 30 e PCs pré-montados:

GPU Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 8G, disponível Em Ak Informatica – a 799 euros

GPU Palit GeForce RTX 3050 Dual 8G disponível Em Ak Informatica – a 389 euros

GPU Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC, disponível em Ak Informatica– a 489 euros

Desktop Next PC Gaming NBOX 73 (com RTX 3050), disponível na próxima – a 825 euros

Desktop Next PC Gaming NBOX 61 (com RTX 3080), disponível na próxima – a um preço de 2239 euros

A promoção “Ready and Available” proposta pela Nvidia visa garantir que as suas GPUs estejam disponíveis no mercado italiano em condições favoráveis, tentando satisfazer as necessidades de todos, tanto de quem procura o topo de gama como de quem anseia por uma entrada- produto de nível. Definitivamente uma iniciativa interessante, dado o quão difícil é encontrar uma placa de vídeo a preços humanos nos dias de hoje.

Para obter mais informações sobre o software pronto e disponível, sugerimos que você visite o site oficial da Nvidia em este é o endereço. A página será constantemente atualizada com mais promoções sendo propostas nas próximas semanas, que não deixaremos de relatar também em nossas páginas.