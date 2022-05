This War of Mine: Final Cut, PS5 e Xbox Series X | S.

Como foi nossa nova jornada pelos horrores da guerra? Nós falamos sobre isso em This War of Mine: Revisão do Final Cut para PS5 e Xbox Series X | S. .

Se há uma coisa que This War of Mine pode fazer muito, muito bem, é narrar os horrores da guerra de uma forma cruel e realista. Um tema que nunca foi antes, dada a situação na Ucrânia, e, infelizmente, é muito provável que os habitantes das cidades que foram bombardeadas e invadidas tenham vivido longos dias semelhantes aos dos protagonistas do jogo.

estrutura



This War of Mine: Final Cut, o refúgio de nossos personagens na campanha principal

Vamos começar pelo conteúdo, porque This War of Mine: Final Cut se apresenta antes de tudo como um “Edição completa e definitiva Do título que tornou o estúdio polonês famoso: The End of a Journey, que supostamente começou em 2014 no PC e também chegou aos consoles e dispositivos móveis, embora com alguns compromissos inevitáveis ​​​​no front-end e nos controles.

Na tela inicial do jogo é possível escolher Final Cut da campanha This War of Mine ou no históriastrês pacotes de DLC narrativos (“A Father’s Promise”, “The Last Transmission” e “Dying Embers”) que aplicam a mesma fórmula a uma estrutura que inclui algumas diferenças de tema, qualquer prejuízo em termos de mecânica de sobrevivência e um foco maior em caracterização e suas histórias.

Havia uma necessidade de contar histórias mais estruturadas do que os elementos aleatórios da campanha principal, com mais ênfase em representar os sentimentos e suspeitas legítimos daqueles que buscavam Sobreviver sob o cerco militar Mas também tem que lidar com muitos eventos inesperados e específicos. Um objetivo que os desenvolvedores sem dúvida alcançaram nos dá três campanhas curtas, mas impactantes.

Voltando ao modo original, é possível iniciar uma nova sessão com toda uma série de elementos aleatórios, começando pelos sobreviventes com os quais teremos que lidar de acordo com suas condições, desde a época do ano até a duração do cerco, ou crie sua própria história, ajustando manualmente todos esses aspectos e, assim, determinando dificuldade de experiência.