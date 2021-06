Elden Ring é o maior jogo de software, detalhes em mapa e mundo aberto – Nerd4.life

anel elden Foi finalmente apresentado oficialmente, mas outros detalhes O interessante só chegou nestes minutos através de uma entrevista exclusiva com Hidetaka Miyazaki do IGN, com o realizador a falar especificamente sobre a escala do jogo, destinado a ser Maior Nunca feito pela From Software, construa a configuração em um estilo elegante mundo aberto.

O enredo épico e as críticas arrebatadoras que surgiram no contexto do novo game show Elden Ring serviram especificamente para fazer as pessoas entenderem a amplitude do jogo. um mapa Um elemento inovador e explorável deste jogo. Tudo depende da criação das terras intermediárias ou do novo ambiente que ele inventou George RR Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo.



Elden Ring, as vastas imagens panorâmicas no trailer mostram a vastidão do mapa-múndi aberto

É um lugar que combina áreas separadas vistas em Demon Souls e o grande mapa interconectado de Dark Souls e Bloodborne. O terras entre Está organizado em 6 regiões de grande tamanho, cada uma dominada por uma figura semidivina, que governa a região. Claramente não há ordem a seguir, então é possível viajar livremente pelo mapa e decidir qual tarefa enfrentar de uma forma não linear.

Queríamos entender Progresso e exploração livre Por meio do Lands Between, então existem diferentes maneiras de lidar com eles ”, explicou Miyazaki. Não poderá ir a lado nenhum desde o início, mas existem diferentes formas de abordar as diferentes áreas e existe muita liberdade quanto à ordem em que as várias áreas serão realizadas. “

Qual deles Seis áreas contém o seu próprio Cela de prisão principal, que se conecta perfeitamente e perfeitamente às terras intermediárias. Há também um hub, semelhante ao Firelink Shrine for Dark Souls, através do qual diferentes áreas podem ser acessadas diretamente e desbloqueadas posteriormente.

Além das masmorras principais localizadas nas seis regiões, também existem muitas masmorras Catacumbas, castelos e fortalezas para explorá-los espalhados por todo o mapa. Comparado com os jogos anteriores da From Software, Elden Ring parece estar claramente indo na direção de um mundo aberto, em parte reminiscente de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Tudo isso significa liberdade sem precedentes para jogos de software, já que Elden Ring perdeu o estilo do labirinto e parece ter se tornado muito maior, recompensando mais a exploração livre e Descoberta Novas áreas do mapa. considerar isso Tempo Do jogo, de acordo com Miyazaki, são 30 horas de jogo sem entrar em muitas coisas secundárias, então mesmo que seja uma pequena quantidade de conteúdo, parece ser um título particularmente importante.

Enfim, a necessidade de Oriente-se Eles sempre estarão lá, considerando que existe um mapa do mundo, mas dentro das masmorras não existem mapas reais e você tem que confiar em pontos de referência e muito mais. Isso também inclui o sistema de assistência típico de Multijogador assíncrono, com mensagens e pistas que outros jogadores podem deixar para trás.