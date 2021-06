Resolução e taxa de quadros para Xbox Series X | S revelado – Multiplayer.com

Durante a conferência Xbox + Bethesda E3 2021, vimos isso em ação Forza Horizon 5, o novo e incrível jogo de direção da Playground, chegando ao Xbox One e Xbox Series X | S e PC. Agora, graças ao site oficial do Forza Motorsport, temos a oportunidade de descobrir Resolução e taxa de quadros Versões de próxima geração.

Vale ressaltar que Forza Horizon 5 funcionará em resolução 4K e 30 frames por segundo Xbox Series X, enquanto você terá como objetivo 1080p e 30 fps Xbox S. No entanto, os jogadores que preferem priorizar a taxa de quadros poderão acessar o modo de desempenho que permite ativar 60 quadros por segundo. O jogo também contará com rastreamento de raios. Nenhum detalhe foi fornecido sobre a resolução e taxa de quadros para as versões do Xbox One e Xbox One X.



Forza Horizon 5

Também é indicado que o Forza Horizon 5 irá suportar via jogo Entre todas as plataformas e salvamento cruzado entre duas gerações de consoles Xbox. No entanto, não é possível transferir arquivos salvos do Steam para o Xbox.

Lembramos que você pode assistir a data de lançamento e trailer de apresentação de Forza Horizon 5 do evento Xbox. Além disso, ressaltamos que hoje haverá uma maneira de ver o jogo em ação novamente: é quando a nova jogabilidade será revelada.