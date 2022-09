A The Pokémon Company odeia desafios NozLook como hacking? A empresa responde – Nerd4.life

Pokémon nunca foi um épico focado em dificuldade, e tantos fãs encontraram uma forma de se divertir criando desafios chamados Nozlock. No entanto, parece que Empresa Pokémon Você odeia Nozluck e acredita neles “No mesmo nível” como hacking. A informação foi compartilhada por alguns ex-funcionários da Nintendo.

Caso você não saiba, é bom entender o que é Nuzlocke. Em suma, é um desafio às regras auto-impostas, não impostas pelo jogo: nada de hackers ou outros elementos “ilegais”. Eles podem assumir várias formas, mas como regra, o jogador não pode enfrentar o Pokémon Nocauteado e só pode capturar a primeira criatura que encontrar em cada caminho. Depois, há o Nuzlocke mais elaborado, que impede você de usar itens, se deliciar com Centros Pokémon ou se concentrar apenas em certos tipos de Pokémon ou mesmo em Pokémon de uma determinada cor. Os criadores de conteúdo aproveitam o Nuzlockes para fornecer conteúdo interessante aos espectadores e, em média, os adoram.

No vídeo que você vê abaixo, Dois ex-funcionários da Nintendo Eles explicaram que – devido à popularidade desses desafios – eles sugeriram que a Pokémon Company criasse o Nuzlock em uma transmissão oficial ao vivo. A reação foi tão negativa que eles pensaram que estavam em perigo de serem baleados.

“Vamos pensar [le Nuzlocke] No mesmo nível de uma versão pirata do jogo “: estas, segundo depoimentos de ex-funcionários, foram as palavras da Pokémon Company. E o casal se mostrou muito duro Surpreso com a reação Admitimos também que não entendemos como os dois podem ser colocados no mesmo nível.

Ex-funcionários também explicam problema de reação, dentro do local de trabalho, onde os funcionários são pagos para não sugerir qualquer ideia em particular que possa ou possa ser interessante, pois não se sabe se será tomada de forma negativa. Eles explicam que propor uma ideia e vê-la rejeitada significa perda de confiança dos superiores e incapacidade de acessar determinados conteúdos, de modo que o funcionário não está disposto a correr riscos e prefere não fazer mais do que o necessário.

Atualização 19/09Joe Merrick, do Serebii.net, compartilhou uma mensagem que ele diz vir diretamente da The Pokèmon Company, que nega ter quaisquer problemas com fãs e criadores jogando as regras de Pokémon Nuzlocke.

Merrick Também afirma que a The Pokémon Company nunca proibiu quaisquer colaborações ou parcerias com os criadores que sugeriram Nuzlocke aos seus fãs. Isso contrasta com algumas declarações de ex-funcionários da Nintendo, que mencionamos acima.

Esta afirmação não nega, no entanto, que a Nuzlocke não seja valorizada dentro da empresa. Simplesmente parece que a Pokémon Company o consertou Não houve “vingança” contra o Criador que lidam com NozLook. Contanto que você não use seu hack para jogar Pokémon de uma maneira especial, não há nada de errado com esses desafios.

O que você acha? Você jogará Nuzlocke com Pokémon Scarlet e Violet?