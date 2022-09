Dois modelos de GPU com um desconto sólido de até 48% – Nerd4.life

Se você está procurando a melhor placa de vídeo com um grande desconto, ficará feliz em saber que agora pode comprar uma GPU Zotac GeForce RTX 3090, nas duas formas mostradas abaixo. O vendedor é Next, que sugere:

Zotac GeForce RTX 3090 One Placa de vídeo Projetado para reproduzir em resolução de até 8K em HDR. Com seu poder, você pode transmitir e jogar com qualidade máxima sem problemas. Com memória de vídeo GDDR6X de 24 GB, este modelo também oferece um sistema de resfriamento aprimorado que garante maior confiabilidade e desempenho ideal, mesmo no caso de longas sessões de jogos e streaming. Na verdade, ele inclui a tecnologia IceStorm 2.0, que permite que as três ventoinhas funcionem fora de sincronia, para dissipar o calor da maneira mais eficiente.

Falando sobre ZOTAC GeForce RTX 3090 AMP TI 24 GBDimensões: 149,7 mm (A) x 63,9 mm (L) x 355,9 mm (P). O número do slot é 3.5, possui 3 portas DisplayPort e HDMI 2.1. A memória de 8 núcleos fornece uma taxa de transferência de dados de 21 Gbit/s. O processador 10752 CUDA Cores oferece uma velocidade de clock de até 1.890MHz.

falar em vez de Zotac GeForce RTX 3090 Trinity OC 24 GBDimensões: 120,7 mm (A) x 58 mm (L) x 317,8 mm (P). O número do slot é 2.5 e possui 3 portas DisplayPort e HDMI 2.1. A memória fornece uma taxa de transferência de dados de 19,5 Gbit/s. O processador oferece 10496 núcleos CUDA a 1710MHz.



ZOTAC GeForce RTX 3090 AMP T

A próxima promoção é válida Até 25 de setembro de 2022 A menos que os estoques acabem logo. O preço é realmente inacreditável para esses modelos, portanto, se você estiver interessado, aproveite a oportunidade e atualize seu PC para jogos com uma placa gráfica de alto desempenho!