Desenvolvedores famosos se manifestam após o vazamento e dão suporte à equipe da Rockstar Games – Nerd4.life

Ontem, como todos já sabem, vários vídeos de desenvolvimento de GTA 6 através de vazamento. Esta é uma situação problemática para os desenvolvedores da Rockstar Games. Portanto, famosos autores de videogames tentaram animar seus colegas Ouvi mensagens no Twitter.

Por exemplo, você pode ver abaixo as letras Neil Druckmann de Naughty Dog (Uncharted 4, The Last of Us): “Para meus colegas desenvolvedores afetados por este último vazamento, saibam que não importa o quão difícil seja agora, ele passará. Um dia você jogará seu jogo, apreciará sua habilidade e os vazamentos ser vinculado. Para uma nota de rodapé na Wikipedia. Continue tentando. Continue criando arte.”

Josh Sawyer, Diretor de Pentimento Em Obsidian e co-autor de Pillars of Eternity I & II, Fallouty New Vegas e Icewind Dale I & II, ele escreveu: “Os vazamentos de videogames são ruins. Não importa se são informações ou vídeos, eles são sempre ruins. .Os desenvolvedores não conseguem lidar com isso de uma maneira produtiva, o que é muito frustrante e prejudicial para a equipe.A desinformação do Pentment vazou e ainda estamos corrigindo esse dano.Esse vazamento foi ‘pequeno’.

Cliff Blezinski, criador de Gears of Warescreveu em vez disso: “Qualquer um que julgue as imagens vazadas do GTA 6 como um idiota obviamente não trabalhou no desenvolvimento de videogames. A quantidade de horas / pessoas / dólares gastos nesses jogos é insana. Acho que a Rockstar servirá”. Vault Center. Bastardos não podem perder, SBB!”

No geral, a ideia é que: os vazamentos são um problema, mas a qualidade da partida final vai provar que a espera pela partida vale a pena. Sempre falamos sobre GTA 6: Jason Schreier, da Bloomberg, confirma que os vazamentos são verdadeiros: “É um pesadelo da Rockstar Games”.