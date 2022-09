O novo modelo CFI-1202 usa um SoC de 6nm, as melhorias são explicadas em uma análise – Nerd4.life

o novo modelo A partir de PS5identificado com o código CFI-1202, chegou ao mercado com algumas diferenças com a transição para o novo processo de produção de 6nmque também inclui alguns melhoriascomo observado em uma análise angiotronômica.

Como vimos, o novo modelo se parece com o modelo anterior por fora, mas uma das diferenças é o menor peso.



PS5: SoC por comparação, esquerdo 6 nm, direito 7 nm

Isso deriva de algumas das diferenças aplicadas à configuração interna do hardware, como evidenciado por uma desmontagem por Austin Evans nas últimas semanas.

Essas mudanças devem-se em grande parte a uma mudança no processo de produção: o modelo CFI-1202 possui um sistema de refrigeração menor e mais leve, derivado justamente da diferente necessidade de refrigeração devido ao novo pedido no chip Centro.

O chip base para o novo PS5 foi projetado pela TSMC N6, codinome “Oberon Plus”, com uma imagem deste emergente, postada pela Angstronomics. Como ele morre menor, isso requer menos absorção de energia e, portanto, resulta em uma menos calorque requer um sistema de refrigeração menos invasivo.

A mudança para o processo de fabricação N6 aumenta a densidade do transistor em aproximadamente 20%, ao mesmo tempo em que reduz o tamanho da matriz de 300 mm² para menos de 260 mm². Do ponto de vista da montagem do controlador, isso também significa que qualquer chip enviado para produção pode ser usado 20% mais produção de chipstrazendo assim também uma enorme vantagem em termos de velocidade de produção do PS5.

Este desenvolvimento no processo de produção, embora não envolva diferenças reais na potência do PS5, é claro que identifica diferentes vantagens do reduzir consumo À do dissipador, aumentando ainda mais a quantidade de PS5 produzida a partir da mesma quantidade de material.