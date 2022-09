Um desenvolvedor sênior disse que é bom estar de volta – Nerd4.life

Pawe Sasko, um Desenvolvedor sênior A partir de Filme Cyberpunk 2077Ele não conseguia esconder sua felicidade por Ressurreição O jogo está em domínio público, que fica entre as últimas atualizações e a série da Netflix Cyberpunk: Edgerunners está passando por um período particularmente dinâmico, e chegou a dizer que é “temido” fazer um retorno, ou seja, retomar a terra após um lançamento desastroso do jogo no final de 2020.

Sasko falou sobre isso por conta própria Canal da Twitch O personagem, contando sobre as dificuldades causadas pelo lançamento do jogo:

“É difícil se expressar quando você está tão envolvido em sentimentos e trabalhando em algo. E você sabe que para alguns de nós já se passaram seis, sete, oito anos e mais, especialmente para aqueles que estão lá desde o início . Então este momento, quando as pessoas apreciam o que fizemos, quase parece irreal. As pessoas estão finalmente gostando.”

Sasko então se lembrou do terrível lançamento de Cyberpunk 2077: “Depois do lançamento, não acreditei (demorei um pouco) e lembro que minha namorada fofa me viu completamente devastada. Mas é bom estar de volta. . É bom estar de volta. Isso realmente partiu meu coração.”

Em suma, o recorde dos jogadores nos últimos dias está indo bem no moral dos desenvolvedores do CD Projekt Red, que pagaram tanto pelos erros dos gerentes.