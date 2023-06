Halo: Phil Spencer explicou a ausência do Xbox Game Show 2023

Ausências notáveisXbox Game Show 2023 Pode ter sido Halo, com a série quase sem menção na maior convenção do Xbox do ano, embora aura infinita Ainda continua no caminho do desenvolvimento e expansão, mas a razão para isso ausência Ele era Explicado por Phil Spencer.

O chefe do Xbox falou sobre isso em entrevista ao The Guardian, na qual relatou que a ausência de Halo não se devia à desconfiança da popular série Xbox, mas sim ao desejo por ela. Dando espaço para todas as outras equipes primárias Que agora faz parte do Xbox Game Studios.

“Eu não diria que o Halo é menos importante agora, no entanto Temos mais de 20 estúdios Agora”, explicou Phil Spencer na entrevista. Se você pensar em alguns anos atrás, tínhamos praticamente quatro jogos como produções internas: Fable, Forza, Halo, Gears, The Four Horsemen of the Apocalypse”, disse o presidente do Xbox, brincando: “Temos muitos jogos para mostrar agora.”

Aliás, a 4ª temporada de Halo Infinite foi apresentada nos mesmos dias do Xbox Game Show, então não faltaram novidades sobre o jogo, mas a Microsoft quis dar espaço para outras equipes first-party na ocasião, dado o número de estudos que agora fazem parte. Do Xbox Game Studios.

“Fomos muito transparentes sobre as mudanças de liderança que foram feitas no 343”, disse Spencer. Visão de médio e longo prazo Até que se sintam prontos para isso, explicou o chefe do Xbox. “Eu acho que você verá algumas coisas interessantes chegando.”