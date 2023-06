MasterCard promove Green com uma ideia inovadora: diga adeus ao trânsito da cidade com esta solução inovadora | todo mundo quer isso

Há algum tempo, o mundo embarcou no caminho da sustentabilidade ambiental, impulsionado principalmente pelas mudanças climáticas pronunciadas e pelos níveis muito elevados de poluição na atmosfera.

Nos últimos anos, muitos meios de transporte elétricos foram desocupados nas cidades italianas, como ônibus e scooters, mas alguns deles têm o valor agregado de poder alugá-los onde quer que você esteja e por um valor modesto.

para Milão, A cidade italiana que sempre se destacou em inovação e tecnologia, Master Card Cartão de Crédito Anunciar uma iniciativa muito valorizada pelos cidadãos que se mudaram Eles não terão mais que se contentar com metrôs lotados ou ônibus lotados.

De facto, a capacidade de sobrevivência desta cidade não é certamente das mais eficazes, mas em breve poderá usufruir de um dos serviços que mais tem vindo a ser apreciado pelas velhas e novas gerações, e com um simples clique. Aluguel de bicicletasesse novo sistema de pagamento é chamado de “Clique e viaje“.

O projeto da gigante dos pagamentos é muito simples e seu principal objetivo é Promover um serviço de energia limpa Que consegue transportar com eficácia milaneses e turistas pela cidade sem muito esforço, graças aos motores elétricos com os quais estão equipadas as bicicletas que farão parte do novo sistema.

Como funciona o Tap and Ride e onde estará ativo

A iniciativa agora apresentada encontra-se apenas em França e FinlândiaEm colaboração com duas empresas, La Rochelle e Lahti. para a Itália, Mastercard está procurando um parceiro que pode ser colaborado para ativar o Tap and Ride, implementando uma função para o serviço de aluguel existente já ativo em várias cidades italianas.

O processo é muito simples e um pouco diferente dos métodos de aluguel já conhecidos, na verdade as pessoas poderão Viaje sem carro próprio Obrigado aí E-bikes distribuídas em pontos estratégicos das cidadesEles são cuidadosamente colocados em suas estações de carregamento, para que estejam sempre perfeitamente alimentados e prontos para correr.

O que pode revolucionar um serviço pré-existente é a forma de pagamento, com MasterCard já não necessita de descarregar uma aplicação dedicada no seu smartphone com a qual pode reservar e pagar o voo. Na verdade, será suficiente sair com a e-bike escolhida Coloque o seu cartão nos pontos de venda Atrás do banco da bicicleta, depois Em alguns segundos a transação será autorizada E você pode sair em paz.