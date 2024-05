6 ilhas paradisíacas em Itália, Espanha e Portugal — Idealista/notícias

Vamos descobrir 6 ilhas paradisíacas na Itália, Espanha e PortugalPerfeito para o seu verão. Se você está procurando Praias dos sonhosvistas deslumbrantes, uma vasta oferta de serviços ou natureza selvagem, temos algo à sua medida.

Uma dessas lindas ilhas atenderá às suas necessidades e proporcionará férias que valem a pena compartilhar Com toda a família E com amigos.

Descubra os mais lindos Ilhas do sul da Europa E prepare-se para vivenciar uma aventura única e inesquecível.

Ibiza

É conhecida como a Ilha da Juventude Perigo E discotecas. Isto não é coincidência dada a sua ampla proposta Boates, entre as melhores do mundo, que mantém Ibiza sempre acordada e animada. Entre os mais famosos estão Al-Basha, Amnesia e Al-Imtiaz.

Não há lugar para o tédio em Ibiza: você pode visitá-los durante o dia Belas paisagens com praias de sonho Como Sa Caleta, Cala Conta e Ses Salinas.

Eles não estão faltando Reservas Naturais Como Es Vedra, uma encantadora ilha rochosa situada em frente à magnífica praia de Cala d’Hort, bem visível desde a antiga Torre de Savinar em Sant Josep de sa Talaia, ou como a Ilha Espalmador no Parque Natural Ses Salines, que ostenta praias de areia branca imaculadas.

Evisaa capital da ilha, possui um centro histórico declarado Património Mundial graças à zona de Dalt Vila, uma fortaleza renascentista com muralhas defensivas, uma série de ruas íngremes, palácios e monumentos.

Recomendado para os mais pequenos Parque Aquático Aguamar Em Playa d’en Bossa.

Formentera

Formentera é a menor ilha do arquipélago Ilhas Baleares Fica a apenas duas milhas náuticas da sua irmã mais velha, Ibiza. Também é conhecido como Ilha FamosaComo há muitos iates de celebridades atracados perto de suas instalações glamorosas Praias brancas Como aquele no Levante. Existem outras praias que não podem faltar ElitisÉ considerada por muitos a mais bela da ilha e pode ser comparada às praias do Mar do Caribe, com sua areia branca e finíssima e milhares de tons de mar. Sauna CalaPequeno e ideal para famílias com crianças, por exemplo Praia de Migjorn Qual é o maior de Formentera com suas dunas brancas de 6 km de extensão.

O único verdadeiro local turístico é S. PujolsOutrora uma pacata vila de pescadores, hoje é animada com pequenos restaurantes, uma discoteca, vários chiringuitos e cafés. A posição mais importante é, em vez disso, São Francisco XavierÉ uma bela vila tranquila a 3 km do porto de La Salina.

O sertão é rico em vegetação e propício à natureza Passeios de bicicleta.

Minorca

Minorca Uma ilha de paz e relaxamento. A paisagem, o ambiente, as aldeias piscatórias escondidas na sua costa rochosa, a boa comida, as praias maravilhosas à espera de serem descobertas, mas também as muitas oportunidades para fazer exercício. Atividades esportivas Como trekking, passeios a cavalo, mergulho e windsurf farão das suas férias um sonho.

As maiores praias servidas por bares e restaurantes estão localizadas no litoral sul; O mais longo tem 3 quilômetros de areia dourada Ibn Boo. No entanto, as praias selvagens ficam longe dos resorts turísticos e geralmente podem ser alcançadas em 15 minutos a pé da estrada mais próxima.

Para os mais pequenos, um dia num dos Dois parques aquáticos Calan Blanes: Centro Aquático e Parque Aquático.

Para os idosos será certamente uma ótima visita Cidadelaa antiga capital, com o antigo porto sob as muralhas, a catedral, a Molie de Comte e muito mais.

Sardenha

majoritariamente Comparado com o Caribe Para um mar que não tem nada a invejar dos lugares mais paradisíacos do planeta, a Sardenha é uma ilha que oferece Natureza intocada, uma história de milhares de anos e produtos culinários requintados E único no mundo, mas também cheio de diversão.

Comecemos pelas suas infinitas praias, que são sem dúvida a principal atração da ilha. entre As praias mais bonitas da Sardenha Nós lembramos Praia rosa de BudiliÉ único no mundo e só pode ser visitado com guia. fornecerUm paraíso caracterizado por exuberantes árvores mediterrânicas e mar límpido perto de Cagliari, PeludoEm Stintino, na província de Sassari. Calla Junonibonito demais para descrever e, em geral, todos eles Costa Esmeralda.

A excepcional clareza das suas águas favorece a flora e a fauna marinha ricamente coloridas e uma complexa variedade de peixes deslumbrantes.

Entre os pontos de interesse histórico lembramos ca Sete mil Nuraghi Que se espalha por toda a Sardenha e nos leva de volta no tempo até 1800 AC. O símbolo deste vasto património é Noraxi parominiPatrimônio Mundial da UNESCO.

entre Os melhores pratos da Sardenha estão incluídos Em PorshedoSuculento porco assado no espeto, Sa frigolaUm tipo de massa de sêmola de trigo duro, Pão caraçau E claro o famoso e maravilhoso Pecorino Sardo Duque

Prócida

Procida é uma ilha de origem vulcânica com uma área de cerca de 4 quilómetros quadrados e localizada em Baía de Nápoles Entre Ísquia e Cabo Messino. O mar envolvente é luminoso e límpido e as vistas que as rochas costeiras oferecem são de raro encanto.

Para apreciar plenamente a beleza da ilha é necessário caminhar entre as “ruas solitárias fechadas entre antigas muralhas” descritas na famosa obra. “Ilha Arturo” de Elsa Morante.

É definitivamente um dos lugares que não pode perder Porto de CoricellaPrincipalmente os seus edifícios de cores vivas que contrastam com as cores dos pequenos barcos ancorados no cais.

Neste pequeno pedaço de terra à beira-mar não faltam praias deslumbrantes como Praia de Chiaya, Praia de Chiaulilla E Praia Pozo Vecchio.

São Miguel

A Ilha de São Miguel é uma ilha de Portugal pertencente aArquipélago dos Açores.

A paisagem é uma cena mista Florestas antigas, crateras enormes, lagos cristalinos e mar azul denso.

Se você é um fã Atividades esportivas Esta é a ilha para você: alpinismo, trekking, passeios a cavalo, mountain bike, mergulho e parapente são apenas algumas das muitas atividades que irão animar as suas fériasIlha paradisíaca São Miguel.

Certamente um local interessante para visitar Ponta Delgada Com os seus clássicos edifícios portugueses com bordas brancas e pretas e um rico património arquitectónico.

As praias também são muito especiais e geralmente têm uma própria Areia PretaIsto deve-se à erosão das rochas lávicas do arquipélago. Praia da Ribeira Quinte É uma praia pela qual você vai se apaixonar se não aguenta a água gelada: as fontes termais subaquáticas proporcionam uma temperatura que convida a ficar muito tempo na água.

