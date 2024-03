Gigi D'Alessio: “Se me chamarem para receber o Sanremo, eu farei isso, não é uma operação de coração aberto. Napoli? Sua voz se tornou central”

O cantor e compositor falou sobre si mesmo em entrevista ao jornal La Stampa

Fomos os primeiros a lançar a erupção Revista FQ. Gigi D’Alessio Entre os potenciais anfitriões do próximo Festival de Sanremo. Agora cantor e compositor A.J impressão Ele diz que quer se candidatar de alguma forma: “Com certeza irei ao Amadeus para ter aulas porque não será fácil depois dele. Porém, admito que não terei medo Porque não é uma cirurgia de coração aberto. Faço a corrida de Sanremo todos os anos na Piazza Plebiscito e não terei medo. Mas ele fez questão de ressaltar que ninguém o contatou: “Eles não me ofereceram e eu só li como você no jornais. Alguém disse que eu sugeri isso, mas você acha que é possível? Imagine se eu propusesse realizar o festival conhecendo a dinâmica de eventos tão importantes. É claro que incluo meu nome entre os que partiram, mas não posso saber como isso aconteceu.” Revista FQ Ele pode confirmar que o nome de D’Alessio – que diz “Imagine se eu me apresentasse” e depois aparece na imprensa – já circula nas “câmaras do poder” há algum tempo, com “citações” subindo e descendo.

Ainda em Sanremo, mas a propósito da última edição, recorda com amargura as vaias de Guillier: “Naquela noite, Ariston escreveu uma página má para a televisão e para o festival. Foi uma avaliação amarga para Angelina e também para Gaulier. No final, a sala de imprensa venceu a sala de jantar dos italianos.” Para ele, Giulier “é um exemplo que deve ser recompensado porque nasceu num bairro carente e hoje está na universidade incentivando os filhos a estudar; envia uma boa mensagem.” De propósito Pela canção napolitana e pelo grande sucesso que alcançou também e sobretudo na música rap“O som de uma língua que nem todos conhecem, mas apreciam, tornou-se essencial”, explica D'Alessio. “Mogul me contou um dia, juro pelos meus filhos, que quando estava compondo com Battisti, pediu a Lucio que traduzisse a peça. em napolitano e ouvi-lo se soasse bem. Até os Beatles Ela veio ouvir melodias napolitanas em busca de inspiração: sobre o que queremos conversar?