Volkswagen, a novidade excepcional que faz brilhar os olhos do mercado e estou do lado de todos

O novo Volkswagen Golf GTI é o carro ideal para quem busca a combinação perfeita entre desempenho, elegância e tecnologia

o 31 de maio de 2024 É um dia especial no calendário para os fãs de carros esportivos: é a data oficial de estreia do novo carro Volkswagen Golf GTIque foi mostrado pela primeira vez em 24 horas Subordinar Nürburgring. Um evento que celebra 50 anos Deste ícone automóvel que promete fazer sonhar os entusiastas da condução.

lá Volkswagen Golf GTI Pronta para escrever um novo capítulo em sua lendária história. Um capítulo que promete ser cheio de emoções e pronto para conquistar as ruas do mundo inteiro. Desde os primeiros rumores e teasers lançados online Novo Golf GTI Sim

Qualificado como centro Potência, estilo e tecnologia.

Orgulha-se do design exterior, mantendo a silhueta clássica distinta Linhas mais agressivas e modernascom novos para-choques dianteiro e traseiro e Visual esportivo Geralmente.

Sob o capô, é esperado um desenvolvimento 2.0 litros turboalimentado de quatro cilindrosque deverá beneficiar ligeiramente Aumento de força Em comparação com os atuais 245 cv. Os dados oficiais ainda não foram divulgados, mas rumores falam na possibilidade de chegar uma cópia.híbrido” alta performance.

Novo Golf GTI: interiores e tecnologia

lá Golf GTI É um ícone automóvel há 50 anos, sinónimo de desempenho, prazer de condução e design desportivo. lá GTI É um carro capaz de transmitir emoções fortes e dar vida à vida O verdadeiro espírito da condução desportiva. E esperando por algo novo Golf GTI É claro e o mercado mal pode esperar para descobrir todos os detalhes desta nova geração. Uma promessa é um carro que pode cumprir alta performancea Prazer de dirigir incomparável que isso projeto O que com certeza fará o coração dos fãs bater mais rápido.

Novidades também para Interior Que eles devem se submeter a Remodelação de cabelocom um ambiente mais dedicado a isso Esportividade E paraAmbiente de trabalhosem abrir mão do conforto e funcionalidade que sempre distinguiram Golfe. Atenção aos detalhes e uso Materiais preciosos Com certeza serão itens essenciais na cabine de passageiros.

lá Novo GTI Será equipado com a mais recente tecnologia em termos de Informação e entretenimento, Comunicação e segurança. Sistema de informação e lazer”Descubra o profissional“Ele fornecerá navegação precisa por satélite, comandos de voz avançados e compatibilidade com Apple Car Play E Android automático. Sistemas de assistência ao motorista, por exemplo Assistente de rastreamento E a Assistência de ponto cegoIsso garantirá uma condução segura e confortável.