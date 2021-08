Dead Space, história e estrutura inalterados, mas alguns elementos serão eliminados – Nerd4.life

remake de espaço morto Irá sugerir novamente História NS estrutura A partir de 2008, esses aspectos não mudaram. No entanto, os desenvolvedores deixaram claro que alguns itens que não funcionavam no momento do primeiro capítulo serão excluídos.

Lançado no final de 2022 de acordo com Jeff Group, Dead Space nos trará de volta ao escudo da RIG Isaac Clark, para reviver os eventos que trouxeram o engenheiro aeroespacial para USG Ishimura e lutar com o perigoso necromorfia.

“Dead Space será totalmente reconstruído usando Frostbite, com novos recursos, novos modelos de personagens e novos cenários, embora todos eles sejam baseados nos designs originais”, disse o Diretor de Criação Roman Campos Oriola.

“Haverá novos elementos, novos sistemas de detecção de colisão, etc. Estamos redesenhando tudo do zero, mas manteremos a mesma história e a mesma estrutura. Experiência suave, como se fosse uma longa sequência da tela inicial até os créditos finais. “

“Em vez de usar truques 2D, realmente seremos capazes de perceber a profundidade da sala e a densidade do ar”, explicou o produtor sênior Philippe Ducharme. “Experimentamos sombras e luzes dinâmicas não apenas para criar uma certa atmosfera, mas também consequências para ToquePorque será possível controlar a iluminação de algumas áreas do navio. ”

O projeto será fielmente inspirado no Dead Space original, mas a equipe “Isso irá eliminar os itens que não funcionaram O diretor artístico Mike Yazejian acrescentou: “E vamos garantir que a experiência atraia o público de hoje.”