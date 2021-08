O YouTube desafia o TikTok com um plano personalizado: US $ 10.000 a bordo

O Desafio TikTok no YouTube começou oficialmente. Crie um fundo dedicado projetado para superar a concorrência

Sem dúvida, a rede social líder do momento tik tok. Milhões de conteúdo são compartilhados todos os dias, dezenas de bilhões de visualizações e criadores que se tornaram verdadeiras estrelas na web. sendo em constante expansãoApesar das tentativas dos concorrentes de impedir o crescimento exponencial da plataforma chinesa.

Vou tentar também YouTube, que recentemente anunciou que criou um fundo igual a 100 milhões de dólares Eu sou elegante calção. Este é um recurso que permitirá aos usuários criar pequenos vídeos de Duração máxima de 60 segundos, com incentivos imediatos para os criadores. Já em agosto, será possível ganhar $ 100 a $ 10.000 por mês.

Você também pode estar interessado >>> WhatsApp, cuidado com essa armadilha: milhões de usuários estão em risco

O plano anti-TikTok do YouTube prevê ganhos de até US $ 10.000 por mês

.’s novo plano YouTube para combater a dominação tik tok. $ 100 a $ 10.000 por mês Destinado a criadores de conteúdo, use o YouTube Shorts. No momento, a Itália não é mencionada, embora esteja incluída na lista de países envolvidos Brasil, Índia, Indonésia, Japão, México, Nigéria, Rússia, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. O Google já garantiu que em breve o programa também estará no exterior para o resto do mundo.

Você também pode estar interessado >>> Netflix, drama de um ator querido: “Eu tenho problemas psicológicos”

De acordo com os primeiros rumores, para entrar no peito você deve ser maior de idade ou ter Mais de 13 anos nos Estados Unidos. Também é necessário postar pelo menos um vídeo a cada 180 dias e cumprir nossas Diretrizes da comunidade, Regulamentos de direitos autorais e Política de monetização. em transferência, Um verdadeiro inovador salarial!